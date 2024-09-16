Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 15 вересня 2024 року.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла у домашньому матчі на газоні ганебної якості в меншості втрималась проти львівського Руху — 0:0.

У футбол належним чином команди так і не змогли пограти через стан покриття, і при цьому господарі поля ще й примудрились більшу частину ігрового часу провести в меншості через вилучення Олександра Скляра.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Рух у рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Ворскла — Рух 0:0

Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Пердута — Павлюк (Хрипчук, 43), Скляр, Челядін (Кулаковський, 75) — Кане, Ієде, Мякушко (Нестеренко, 75).

Рух: Ледвій — Сич, Дідик, Холод, Роман (Лях, 87) — Притула, Підгурський (Руніч, 64), Федор — Квасниця (Клайвер, 56), Краснопір, Карабін.

Попередження: Скляр, Челядін, Кане, Ісенко — Квасниця, Сич, Дідик

На 38-й хвилині був вилучений Олександр Скляр (Ворскла) (друге попередження).