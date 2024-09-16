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Півзахисник Полісся прокоментував перемогу над Вересом.

Напередодні житомирське Полісся в рамках шостого туру української Прем’єр-ліги переграло рівненський Верес на власному полі.

Полісся — Верес 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "вовків" Олександр Назаренко поділився враженнями від протистояння.

"Можливість стати гравцем місяця двічі поспіль — це мотивація, я над цим працюю. Велике дякую команді, як казав Руслан Бабенко, що він носить рояль, а ми вже щось вигадуємо. Це все жарти, насамперед я дуже вдячний команді, партнерам, тренерському штабу, уболівальникам.

Звісно, кращого старту сезону в кар’єрі в мене ще не було, але не можна зупинятись. Треба ставити перед собою найвищі завдання.

Ми грали проти якісної команди, із Вересом дуже важко грати, бо є багато боротьби. Цей перший гол, який ми пропустили… Крос, боротьба… Футболіст Вересу переміг у цій боротьбі, забив гол — молодець, але це для нас було ударом по голові, щоб ми трошки прокинулись.

Потім у нас з’явилися моменти, а у перерві тренер сказав, що треба виправити. Гадаю, у другому таймі ми виконали все те, про що нас просив тренер.

Верес був дуже заведеним. На полі це відчувалось і сьогодні було дуже важко проти них грати.

Травми наших гравців є доказом того, що гра була бойовою. Було дуже багато боротьби, наші хлопці — молодці. Сьогодні поболить, а завтра вже не буде.

Ми програвали і нам хотілось перевернути гру, тим паче ми грали вдома, тому на другий тайм ми вийшли зарядженими. Хотілось, щоб сьогодні наші вболівальники пораділи за команду, за футболістів, тому у нас не було іншого вибору, окрім того, як виходити та вигравати", — заявив український виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме черкаський ЛНЗ.