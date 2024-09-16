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Керманич Вересу прокоментував поразку від Полісся.

Напередодні рівненський Верес у рамках шостого туру української Прем’єр-ліги поступився житомирському Поліссю на полі суперників.

Полісся — Верес 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри виконувач обов’язків головного тренера "червоно-чорних" Олег Шандрук поділився враженнями від протистояння.

"Хороший перший тайм у нашому виконанні. Результат на табло відповідав ходу гри на полі. Можливо, ми менше володіли м’ячем, але мали хороші нагоди і в цілому контролювали гру. Могли робити рахунок більш комфортним.

Наша проблема — ми вже вкотре не можемо провести матч цілісно. Трапляються провали: або на початку тайму, або в середині. Коли зможемо цілісно упродовж усіх дев’яноста хвилин демонструвати те, що зараз демонструємо на певних відрізках матчу, тоді зможемо сподіватись на більше.

Щодо замін — цього разу, на мою думку, вони нас підсилили. Звісно, і суперник уже грав від рахунку, ближче до своїх воріт, але і ми створювали тиск. Футболісти з лави запасних непогано увійшли в гру.

Сьогодні був хороший початок. Ми завжди намагаємося грати агресивно з перших хвилин. На жаль, початок другого тайму був гіршим. Пропустили два необов’язкових м’ячі. Нам потрібно ставати сильнішими психологічно.

Ми не провалили другий тайм. У нас були окремі фрагменти після перерви, де нам не вистачало якості. Нам потрібно більше вірити в свої сили. А ми десь не допрацьовуємо. У тому числі і я як тренер.

Більше того, і сама віра результат не дає. За результат треба боротись. У мене таке враження, що іноді ми гру відпускаємо — от зараз цей тиск мине й тоді заграємо. І за цей короткий відтинок нас суперник одразу карає. Напевно, ми не на тому рівні ще. Потрібно ще працювати. Ми бачимо цю проблему і працюємо над нею.

Але я бачу і результати нашої роботи. Є дуже хороші моменти. Усі наші матчі мають дуже хороші моменти. На жаль, зараз це лише моменти. Коли це будуть хороші матчі — буде зовсім інший результат", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в петровського Інгульця.