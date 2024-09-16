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Керманич Ворскли прокоментував нічию Руху.

Напередодні полтавська Ворскла у шостому турі української Прем’єр-ліги на власному полі зіграла внічию проти львівського Руху.

Ворскла — Рух 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Сергій Долганський поділився враженнями від виступу власної команди.

"У першому таймі вилучення зіграло свою роль. Після 15 – 20 хвилини дуже добре грали. Було видно, що ось-ось повинні забити гол. Ми були більш наполегливі, більше хотіли, більше були заряджені і у нас все виходило.

Але червона картка змінила наші плани і ми стали грати більш компактно і більше від оборони шукати свої шанси в атаці.

Темпу гри заважало поле. Була в основному боротьба і довгі передачі. Конструктиву було мало.

Коли сьогодні зранку команда вітала мене з днем народження, я сказав: "Те, що сьогодні я треную команду, за яку грав 10 років, і ця команда грає на мій день народження, — для мене це вже свято. Мені вже достатньо цього".

Я просто сказав, щоб ми вийшли і віддали все, що можемо. І все. Прожити такі емоції у свій день народження — це вже свято. Тому свято не залежало від результату.

Для мене важливий сам процес — де я знаходжусь і що роблю з людьми і вдячність цих людей, яким я намагаюсь щось дати", — заявив український фахівець.

У наступному турі полтавська Ворскла зіграє гостьовий матч проти криворізького Кривбасу.