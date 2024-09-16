Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та черкаський ЛНЗ.

Ковалівський Колос та черкаський ЛНЗ закриватимуть програму шостого туру української Прем'єр-ліги в Ковалівці.

Олександр Поздєєв, після поразки від Олександрії (1:2), залучив до стартового складу Пахолюка до рамки воріт, тоді як Козік гратиме в центрі захисту, а Краснічі розташується в опорній зоні, тоді як Болівар вийде на вістрі атаки.

Андрес Карраско, на тлі поразки від київського Динамо (1:2), використав із перших хвилин Бойка в центрі поля, тоді як Топалов гратиме праворуч в атаці.

Колос: Пахолюк — Поправка, Козік, Бондаренко, Цуріков — Криворучко, Краснічі — Третьяков, Оріховський, Гусол — Болівар.

Запасні: Горох, Мисак, Шершень, Бурда, Ільїн, Алефіренко, Велетень, Салабай, Безбородько, Паулаускас, Дієго.



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Бойко, Яшарі, Нонікашвілі — Топалов, Молло, Момо.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Норенков, Бар, Наумець, Олійник, Авагімян, Халайла.



Гра Колос — ЛНЗ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.