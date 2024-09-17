Україна

Своє, рідне.

Чемпіонат розігнався. Тим командам, у яких більшість гравців не їздить до збірної (тобто 13-14 команд ліги), перерва на два тижні дозволила остаточно вийти на проектні потужності. Як наслідок, навіть пересічні представники Прем'єр-ліги почали демонструвати все, що вміють... І це навіть близько не є компліментом.

Boooooooooooooooooooooooooooring

Матчі Ворскли з Рухом та Оболоні з Олександрією закінчилися нульовими нічиїми. Якщо додати 93 хвилини гри Чорноморця з Інгульцем, то набереться під три сотні хвилин ігрового часу без жодного м'яча. І якщо матч у Києві не включив у себе гол, скоріше, випадково, то після полтавської гри навіть нормальну нарізку небезпечних моментів зробити не змогли. Тільки грубі фоли та травми.

Мені можуть заперечити: таке буває у всіх лігах, навіть Брайтон, що так класно атакує, на вихідних скачав нулі з Іпсвічем. Але проблема в тому, що український футбол перебуває у програшному становищі порівняно із зарубіжним із самого початку. Крім безпосередньо рівня гри, у топ-лігах завжди повні трибуни, шикарні стадіони, видатної якості показ – та й просто прізвища зірок привертають увагу.

Щоб якось виразно конкурувати з іншими лігами за увагу, УПЛ потрібно бути видовищнішою, ніж топ-лігам. Заради чого так угризалася за це очко Ворскла? Вона в жодному разі не вилетить і не проб'ється до єврокубків – краще б пограла. А зараз половина команд Прем'єр-ліги виходить на поле, як у сауну: старанно пітнiти.

Скандал туру

Віталій Пономарьов після матчу у Полтаві сказав:

“Свою роль у цьому матчі зіграла якість поля, особливо, коли Рух став грати у більшості. На мою думку, на такому газоні не можна грати матчі Прем’єр-ліги. Це елітний дивізіон і поля мають відповідати певним вимогам та бути якісними. Футболісти не мають зазнавати травм через погане поле! І гравець Ворскли травмувався в першому таймі та був замінений саме через жахливу якість газону. Наш гравець також зазнав ушкодження через ці ж причини”.

Важко посперечатися. Поле стадіону імені Бутовського стало вже чимось подібним до традиції: доісторичні умови були там і 10, і 20 років тому. Полтавські фанати навіть виправдовували цим низьку відвідуваність – мало хто хоче їхати на таку руїну. Чесно кажучи, вже навіть надії зникли, що хтось щось із цим зробить – але не дивує, що тренер наймолодшої команди ліги, який вимагає тримати м'яч унизу, незадоволений таким станом справ більше за інших.

Бондаренко час викликати до збірної

Велика кількість голів була в матчі мешканців Львова, де переселенці довели свою впевнену перевагу над корінними жителями. Шахтар на честь збірних отримав тиждень відпочинку (але у нього більше половини основи роз'їхалися по збірних), Карпати, навпаки, тренувалися з другого вересня – але в даному випадку працьовитість не була винагороджена.

Я сам багато писав, що проти цього Шахтаря треба грати сміливо – але тут Лупашко, мабуть, перегнув палку. На прес-конференції після гри тренер сказав: “Карпати грали у відкритий футбол, намагалися забрати м'яч у Шахтаря. Майстерність його гравців вища, і вони створювали всі моменти за рахунок того, що виходили з-під нашого тиску. Було хвилювання у багатьох моментах, але ми побачили, що все можливе. Хлопці, які ще вчора грали у першій лізі, зрозуміли, що навіть проти найкращої команди України можна грати першим номером”.

Із поразкою 2:5? І розгромним рахунком уже до перерви? Безперечно, можна. Думаю, якщо не рахувати проблемою 0:10, то й команда Football.ua може пограти проти Шахтаря першим номером. Може, звісно, Лупашко так заспокоював себе та/або команду, намагався знайти якісь позитивні моменти – але такі коментарі залишили нерозуміння.

А Шахтар провів другий чудовий матч у сезоні, зайвий раз підкресливши одну аномалію. Бондаренко оформив хет-трик, він третій рік грає в основі клубу, його дії в центрі поля – один із наріжних каменів чемпіонської гри... І він досі жодного разу не зіграв за збірну!

За всієї маси претензій, які адресують будь-якому тренеру збірної за те, що він “далі Динамо та Шахтаря не дивиться”, Бондаренко досі жодного разу не зіграв за національну команду. Зрозуміло, що конкуренція саме в середній лінії велика, і Артем сам сильно псував шанси дебютувати (торік перед збірними він мав суцільні видалення) – але жовтневі матчі, сподіваюся, без нього вже не обійдуться.

Оскільки вже завтра Шахтарю грати з Болоньєю, не можна не вставити одну ремарку: за всієї ефектності перемоги, головна проблема нікуди не поділася. У Шахтаря просідає опорна зона, і навіть Карпати змогли цим скористатися. Шах дуже легко обіграв Франьїча, коли львів'яни забивали другий м'яч.

Динамо знову обіграло напівдубль Зорі

У Динамо і так проблеми з центром оборони, а зараз, коли травмований Попов, він став виглядати зовсім фантасмагорично. Пара Біловар – Бражко навіть спровокувала невелику “зраду” з приводу того, що Себальос не потрібний Шовковському. Вимушений розчарувати: просто ця пара виходила разом за “молодші” команди Динамо, саме в центрі оборони – і тренер, який це знає краще за багатьох, вирішив зробити ставку на зіграність.

Динамо виграло і з таким центром, але Зоря його нормально і перевірити не змогла. Це, пов'язано, звісно, з відходом Герреро якраз у Динамо – але не лише з цим. Динамо знову заборонило всім своїм гравцям, які перебувають у Зорі в оренді, грати проти себе. Це Олексій Гусєв, Беніто, Олександр Яцик, Ігор Горбач, Вікентій Волошин, Артем Слюсар та Владислав Супряга – і, нехай в основі грає не так багато з них (у минулому турі, наприклад, один Яцик вийшов з перших хвилин), але так знекровити команду, яка й так шукає свій оптимальний склад, вистачило для легкої перемоги.

Нехай переможний гол і був забитий пізно, але Динамо мало колосальну перевагу і не виграло розгромно лише через проблеми з реалізацією. Настав час, напевно, якось вирішити це питання із забороною грати орендованим – хоча б через якісь принципи шляхетності, чи як це назвати. У Динамо та Шахтаря окремі гравці коштують дорожче, ніж цілі суперники грандів по УПЛ (в окремих випадках – набагато, набагато дорожче), і добивати інтригу в такий спосіб погано для ліги.

Хоча як цю проблему вирішити, коли в УПЛ керують балом “джентльменські угоди”? Герреро із Зорі до Динамо навіть не в оренду перейшов, а на повноцінній основі, Transfermarkt оцінює трансфер у 2,5 мільйона євро – і у зустрічі команд теж не зіграв ні секунди. Інсайдери раніше писали, що однією з умов переходу була неучасть панамця в обох матчах Динамо проти Зорі цього сезону – ймовірно, без цієї домовленості Герреро коштував би Динамо дорожче. У минулому турі, ще за Зорю, Герреро зіграв повний матч, навіть у збірну цього разу не їздив – проте.

Ювілей туру

Матч проти Зорі став 500-м у чемпіонатах України, яку Динамо зіграло на нуль. Кияни стали першим українським клубом, який такого досяг. У Бущана 52 “сухарі”, рекордсмен – навіть не говоритиму, хто, настільки це очевидно.

Питання туру

У такій ситуації головною грою туру з погляду видовищності стало “вовче дербі” між Полісся та Верес. Житомирці отримали у свої ворота дуже несподіваний гол, коли Гайдучику вдався ідеальний по траєкторії гол головою, потім неодноразово могли отримати у свої ворота другий – але знайшли в собі сили переламати хід гри та здобути вольову перемогу. Одне питання: наскільки легітимним був пенальті, з якого Полісся провело переможний м'яч? М'яч влучив у руку Протасевича, але тільки після рикошету від Гуцуляка.

Акція туру

Перед грою Полісся провело акцію: пам'ятний перстень отримав... Сергій Шищенко ! Людину, яка вже тренує Оболонь, було нагороджено за те, що вивів житомирський клуб до єврокубків. Виходить, що після матчу у п'ятницю Шищенко спеціально приїхав до Житомира – за перстнем.

Колос полагодив атаку

Команда з Ковалівки раніше заслужила на докладний аналіз проблем. Якщо коротко, вони були пов'язані з великою невідповідністю форвардів стилю гри: Безбородько та Паулаускас не відповідають футболу, який ставить Поздєєв. Але останніми днями трансферного вікна приїхав Джованні Болівар (не плутати з Біловаром) з Кадіса. І хоча за цілий рік у Сегунді він не забив жодного м'яча, Джованні відразу показав, навіщо він потрібний.

Болівар набагато найкраще підходить для гри низом. Вже в першій грі він зміг прийняти м'яч у штрафному майданчику, обробити його та відкотити на гол Третьякову. Важливо: на відео ви не побачите нічого особливого, тільки те, що має робити нормальний, навчений форвард. Але такі “стовпи”, як Безбородько та Паулаускас, у подібних ситуаціях, як правило, просто відставали від атак, не кажучи про те, щоб обробити та вміло розпорядитися м'ячем. А Паулаускас , до речі, добре вийшов на заміну – може, для нього краще трансформуватись у “джокера”.

Збірна туру

Гол туру

Чорноморець та Інгулець мучили вболівальників 93 хвилини матчу. Ці муки варто було витерпiти, щоб побачити, як 18-річний Олександр Пшеничнюк бісiклетою приносить одеситам перемогу.