Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку четвертого туру чемпіонату України, який відбудеться 18 вересня та розпочнеться о 18:00.

Динамо та Ворскла завершать програму 4-го туру української Прем’єр-ліги.

Динамо — Ворскла

Середа, 17 вересня, о 18:00. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Цікаво, чи вистачить у всіх причетних до Динамо такту, адекватності та інших складових совісті, щоби на тлі таких ігор, як проти Ворскли сьогодні, не говорити про важкий календар?

Дуже сподіваюся, що вистачить. Про Шовковського майже не сумніваюся, що вистачить, а про гравців – просто сподіваюся. Будь-які скарги на складність календаря безглуздi, бо складним його зробило виключно саме Динамо. Кияни захотіли після першого матчу із Зальцбургом відпочивати цілий тиждень. І що їм це дало? Втім, не будемо про сумне.

У чемпіонаті України Динамо діє настільки впевнено, що доводиться вигадувати штучну інтригу. Так, лише 1:0 з ЛНЗ, але тотальна перевага по грі була і там. Ще більше воно було проти Зорі, а з Вересом та Карпатами команда в принципі грала з величезним запасом міцності – і перемагала, використовуючи неоптимальний склад.

Ворскла, тим часом, переживає епоху застою. Сергій Долганський вже рік працює у дивному статусі, коли його і повноцінним головним тренером не призначають, і з посади не знімають – він зберігає приставку “в.о.”. В принципі, можна зрозуміти, чому: легенда українського футболу, яка нещодавно відзначила 50-річчя, не опускає команду надто низько, але й надто високо планку, звичайно, не задирає. “Звичайно” – з урахуванням, наприклад, 0:5 від Шахтаря та 1:5 від Динамо на своєму полі цього року.

Дуже невчасно (якщо приймати думку, що Ворскла планує боротися за результат у матчі з Динамо) отримав дискваліфікацію Олександр Скляр. Я не найбільший шанувальник його таланту, але в грі проти гранда дуже потрібен саме такий олдскульний “хвильоріз”, який не шкодує ні себе, ні суперників. На жаль, Скляр у матчі проти Руху перегнув із грубістю та отримав червону картку.

Шовковський має проблеми з кадрами зовсім іншого масштабу. Матч проти Зорі на лаві розпочали – а троє останніх і закінчили – Шапаренко, Брагару, Волошин, Дубінчак, Рубчинський, Дячук, Караваєв. Команда з таким кістяком залізно билася б в УПЛ за третє місце. Кого із цього запасу випустить Шовковський? Думаю, що багатьох. Ротація грає для цього Динамо роль палички-виручалочки – і саме тому скаржитися на складний графік тим бiльше має бути соромно.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

970-й матч Динамо в Чемпіонатах України, в якому динамівці можуть пропустити 650-й гол (ще 2 м’ячі).

Ворскла може 220-й раз зіграти внічию або забити 900-й гол в УПЛ (ще 4 м’ячі).

Безнічийна серія Динамо продовжується в УПЛ 13 ігор: 12 перемог та поразка.

Безпрограшна домашня серія Динамо триває в УПЛ 11 ігор: 12 перемог та нічия.

200-й матч в УПЛ може провести Владислав Кабаєв (Динамо).

150-й гол на клубному рівні може забити Андрій Ярмоленко (Динамо), в тому числі 110-й в УПЛ.

25-й гол в УПЛ може забити Сергій Мякушко (Ворскла), 15-й — Назар Волошин, 10-й — Микола Михайленко (обидва — Динамо).

10-й гостьовий матч Ворскли при Сергію Долганському в УПЛ.

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