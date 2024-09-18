Україна

Четвертий за сезон результативний удар півзахисника Динамо.

Динамо в перенесеному матчі четвертого туру чемпіонату України-2024/25 розібралося з Ворсклою (3:1).

Крапку в поєдинку поставив півзахисник господарів поля Олександр Піхальонок. Літній новачок "біло-синіх" скористався помилкою голкіпера гостей Павла Ісенка, відзначившись четвертим за цю кампанію в усіх турнірах голом.

Зазначимо, що цей матч був для 27-річного гравця 11-м у футболці київського клубу. Для Динамо сьогоднішня звитяга була п'ятою поспіль із п'яти можливих у ході нового сезону УПЛ.