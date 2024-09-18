Україна

Зараз гравець допомагає Динамо в перенесеному поєдинку 4-го туру.

Лівий вінгер Динамо Владислав Кабаєв проводить свій 200-й матч в українській Прем'єр-лізі, передає офіційний сайт УПЛ.

Ювілейною для 29-річного гравця стала перенесена (4-й тур) домашня зустріч із Ворсклою. Після першого тайму господарі поля лідирують із рахунком 2:0.

Зазначимо, що 52 матчі чемпіонату України Кабаєв провів за Чорноморець, тоді як за Зорю відіграв ще 97 поєдинків. Сьогодні, 18 вересня, Владислав бере участь у 51-му матчі УПЛ за Динамо.

За даними transfermarkt, на рахунку вінгера 16 голів і 22 асисти в цих 200 поєдинках.

Слідкуйте за другим таймом зустрічі Динамо — Ворскла в нашій текстовій онлайн-трансляції.