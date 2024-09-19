Україна

Молодіжна команда "гірників" вдало розпочала турнір.

В рамках Юнацької Ліги УЄФА молодіжні команди Болоньї та Шахтаря у середу зіграли лише сім хвилин. Після цього головний арбітр зупинив гру через сильну зливу. Було вирішено дограти поєдинок наступного дня.

Сьогодні команди видали матч-антагоніст своїх дорослих колег. За 90 хвилин команди забили 7 голів. Все йшло до нічиєї, але гол Трифаненка на 90-й хвилині подарував "гірникам" бажану перемогу.

2 жовтня донецька команда зіграє з Аталантою.

Болонья U-19 – Шахтар U-19 3:4

Голи: Ебоне, 27 (п.), Де Лука, 50, Менегаццо, 67 – Цуканов, 11, 72, Ломага, 37, Трифаненко, 90