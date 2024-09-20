Україна

Хавбек "жовто-чорних" поділився думками про майбутній матч з "біло-синіми".

Півзахисник львівського Руху Владислав Семотюк прокоментував майбутній матч УПЛ проти київського Динамо.

"Динамо – топовий суперник, як на українському рівні, так і на рівні європейського футболу, адже кияни беруть участь в єврокубках. Звісно, на євроарені ми будемо вболівати за них, але чемпіонат це зовсім інша історія і Рух налаштований дати гідний бій супернику. Вважаю, що нам вдасться здобути позитивний для нас результат.

Непросто грати на виїзді, адже дорога, звісно, впливає на фізичний стан. Та це нормальний робочий процес і ми не звертаємо на це увагу й працюємо у звичному режимі.

Якщо говорити про сильні сторони Динамо, то в першу чергу це майстерність футболістів – вона на дуже високому рівні. У складі киян не можна виділити когось одного – всі футболісти топового рівня. На фоні такої сильної команди ми й подивимося, що Рух може протиставити супернику у цій грі", — наводить слова Семотюка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Рух відбудеться завтра, 21 вересня, о 18:00 за Києвом.