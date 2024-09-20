Україна

Гравець поділився враженнями від перебування в системі мадридського гранда.

Правий захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас в інтерв'ю клубному YouTube-каналу розповів, що розрізняє та об'єднує "гірників" із мадридським Реалом.

Бразилець перебрався (оренда) до молодіжної команди "вершкових" на початку квітня 2022 року.

"Безумовно, період перебування в Реалі — чудовий і незвичайний досвід. Я мав змогу бути частиною команди, яка грала у фіналі Ліги чемпіонів. Опинитися там — відмінна нагода побачити футбол найвищого ґатунку, команду, яка завжди бореться за найвищі місця в усіх турнірах.

Для мене, як для досить молодого гравця, було несподіваним шансом опинитися в клубі такого рівня, перебувати на одному тренувальному полі з найкращими футболістами світу. Це справді чудовий доказ того, що ніколи не треба припиняти мріяти. Відмінний досвід перебування там, куди мене привели мої мрії.

Мабуть, клуби [Реал і Шахтар] не можна порівнювати, адже вони сповідують різну філософію гри та підхід, але я впевнений у тому, що це два по-своєму великі клуби. Звичайно, є відмінності в плані тренувального процесу і загального підходу до деяких речей. Однак, я переконаний, що обидва досвіди були і є важливими для мого становлення, як професійного гравця.

Спільність, насамперед, полягає в тому, що в обох команд завжди стоїть мета перемагати в кожному матчі. Це клуби, які перебувають на найвищому рівні у внутрішніх чемпіонатах, завжди орієнтовані на перемогу на євроарені. Команди, які грають у чудових чемпіонатах. Підхід, що я бачив на тренуваннях і в Шахтарі, і в Реалі, завжди вимагає чимало праці і самовідданості", — розповів 20-річний гравець.

Протягом понад двох років у Реалі Тобіас узяв участь у 61 матчі молодіжної (Кастілья) команди мадридців, 1 поєдинку дорослої та 5-ти зустрічах юнацької.

Нагадаємо, гравець Шахтаря також поділився своїми враженнями від України.