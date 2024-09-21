Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сьомого туру чемпіонату України, який відбудеться 21 вересня та розпочнеться о 18:00.

Динамо та Ворскла продовжать програму 7-го туру української Прем’єр-ліги.

Динамо — Рух

Субота, 21 вересня, о 18:00. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Динамо завдяки перемозі в перенесеному матчі вийшло на перше місце – і це той випадок, коли таблиця підтверджує очевидне.

Кияни просто чудово розпочали сезон: незважаючи на найактивніше використання ротації, йдуть без єдиної осічки, більшу частину матчів виграють із величезною перевагою і проблеми мають не так із суперниками, як із календарем. За півтора тижні – Зоря, Ворскла, Рух та, головне, Лаціо.

Рух, взагалі-то, теж чудово розпочав сезон. Щоб після чотирьох матчів мати три розгромні перемоги – це дуже круто. Особливо за українськими мірками: тут якийсь твердий середняк може роками перемагати виключно 1:0 та 2:1, збираючи по одному розгрому на рік. Проблема, звичайно, в тому, що окрім розгромних, жодних інших перемог у Руху немає, але 3:0 із Зорею, 5:0 з Інгульцем та 4:0 з Оболонню – круто саме по собі.

Атака львівського клубу дуже гарна. Цікаво, куди і за скільки з Руху поїде Квасниця – за відчуттями, зараз Козловський навiть трансфер до одного з українських грандів може розцінювати не як найкращий варіант продажу. Разом із Краснопіром, Карабіним, дуже сучасним півзахистом львівський клуб має “багатоголову” атаку, яка може різних суперників поранити по-різному. І, звичайно, у суперництві з проблемною обороною Руху це може зробити сюрпризи.

Кадри вирішують все

Не можна не оминути кадрове питання. Себальос, якому до останнього не давали грати і який з'явився у запасі лише внаслідок: а) травми Попова; б) гри, у якій позицію у центрі оборони закрив опорний півзахисник Бражко; в) дуже насиченого календаря, г) травми Михайленка, отримав шанс із Ворсклою – і одразу забив. Це дуже цікаво, якщо брати до уваги інсайди, що Шовковського не влаштовував низький зрiст колумбійця – а забив Себальос головою!

Компанія Favbet вважає, що Динамо — фаворит зустрічі. На перемогу команди Олександра Шовковського дають коефіцієнт 1.32. Нічию оцінили в 5.40, а успіх Руху — 11.00. Також варто звернути увагу на варіант "Обидві заб'ють" за 2.05.

Але тепер удвічі цікавiше, який вибір зробить головний тренер. Пошкодження Михайленка було зовсім незначним, він може повернутися вже сьогодні – і, до речі, забій Себальоса теж зовсім “дрібний”, він уже тренується з першою командою. І що ж тепер? Чи варто чекати на довіру до одного з двох легіонерів у складі?

До речі, те саме питання щодо другого легіонера. Матч із Зорею пройшов, новачок із Зорі міг за бажанням на одному автобусі з рештою команди приїхати – і залишитися в Києві. Зараз Герреро конкурує за кожну хвилину з Ванатом: з Ворсклою “виграв” це протистояння з рахунком 75: приблизно 20, але зрозуміло, що без голів та асистів українець швидко оформить “камбек”. Простіше кажучи, результативні дії потрібні від обох – і той, у кого їх буде більше, гратиме більше. Думаю, цього разу в основі вийде вже Ванат – і лише від його гри залежить, скільки часу він отримає проти Лаціо.

Слова, слова, слова

Віталій Пономарьов, головний тренер Руху:

Наразі я задоволений тим, як виглядав Рух на старті сезону з огляду на те, які кадрові проблеми були у нас. Тепер частина гравців відновилась після травм та тренується у загальній групі: Марко Сапуга, Юрій Климчук, Фредді Плюман. Матч буде в суботу, тому до того часу ми ще дивитимемось, в якому стані будуть ці футболісти і чи потраплять вони у заявку. Хотілось би, щоб вони якнайшвидше набрали оптимальні кондиції, але ми не форсуватимемо цей процес, адже важливо, щоб хлопці були у формі.

Звісно, хочеться завжди перемагати та демонструвати якнайкращу гру. Але є певні обставини і тому траплялись й невдалі матчі. Нам є що вдосконалювати та в чому прогресувати. Вся команда поступово розвивається, але зараз цей процес ще нестабільний, тому можуть бути як чудові ігри, так і не зовсім вдалі. Головне — виносити урок з будь-якого результату і тоді можна прогресувати, це важливо для молоді.

Роман Дідик, захисник Руху:

Гра з Ворсклою була невдалою для нас. Звісно, прикро 60 хвилин грати в більшості й не реалізувати цю перевагу. Тамтешнє поле було не в найкращому стані, але це не може бути виправданням для нашої команди. Зараз усі ми з хорошим настроєм готуємося до Динамо. Це дуже сильний суперник. Тренерський штаб розкаже нам план на гру. Ми вже почали поступово розбирати гру киян. Вважаю, що у них більше сильних, ніж слабких сторін, але не хочеться перед грою це конкретизувати.

Рух міг стартувати у чемпіонаті ще краще. Втім ми тримаємось у верхній частині таблиці й робитимемо все від себе залежне, аби боротись за найвищі місця. Тим більше до нас приєднались Марко Сапуга, Юрій Климчук, Фредді Плюман. Їх не було тривалий час через травми, тож в колективі всі зраділи, коли вони почали знову тренуватись у загальній групі. Це важливі персони як на полі, так і в роздягальні, тому вся команда рада, що хлопці знову у строю.

Владислав Семотюк, півзахисник Руху:

Динамо — топовий суперник, як на українському рівні, так і на рівні європейського футболу, адже кияни беруть участь в єврокубках. Звісно, на євроарені ми будемо вболівати за них, але чемпіонат це зовсім інша історія і Рух налаштований дати гідний бій супернику. Вважаю, що нам вдасться здобути позитивний для нас результат.

Непросто грати на виїзді, адже дорога, звісно, впливає на фізичний стан. Та це нормальний робочий процес і ми не звертаємо на це увагу й працюємо у звичному режимі.

Якщо говорити про сильні сторони «Динамо», то в першу чергу це майстерність футболістів — вона на дуже високому рівні. У складі киян не можна виділити когось одного — всі футболісти топового рівня. На фоні такої сильної команди ми й подивимося, що «Рух» може протиставити супернику у цій грі

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безнічийна серія Динамо продовжується в УПЛ 14 ігор: 13 перемог та поразка.

Безпрограшна домашня серія Динамо триває в УПЛ 12 ігор: 11 перемог та нічия.

Рух не пропускає голів в Чемпіонаті впродовж 270-ти хвилин.

250-й матч в УПЛ може провести Андрій Ярмоленко (Динамо), 50-й — Ярослав Карабін (Рух).

250-й матч в складі українських команд у всіх турнірах може провести Владислав Кабаєв (Динамо).

150-й гол на клубному рівні може забити Андрій Ярмоленко (Динамо), в тому числі 110-й в УПЛ.

40-й матч Динамо при Олександру Шовковському у всіх турнірах.

Рух при Віталію Пономарьову може здобути 10-ту гостьову перемогу в Чемпіонатах.

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