Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв першого дня 7-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 21 серпня.

Матчу Динамо із Рухом ми присвятили окремий анонс.

ЧОРНОМОРЕЦЬ — КАРПАТИ

СУБОТА, 21 ВЕРЕСНЯ, 13:00. ЧОРНОМОРЕЦЬ, ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Чорноморець списали до першої ліги, але він показав готовність битися до самого кінця. Призначення Бабича зараз виглядає еталонним кадровим вибором. Одесити навіть мріяти не можуть про вільний кадровий вибір на трансферному ринку, працюють відверто з тими, кого більше не взяли нікуди – але за результат б'ються в кожній грі. Б'ються більше, ніж грають: лише один матч Чорноморця у поточному чемпіонаті закінчився не з рахунком 1:0 – але два матчі закінчилися на користь одеситів.

Карпати – зовсім інша історія. Вони мають такий ресурс, щоб клубу в принципі не загрожувало пониження в класі – але, як бачимо, у таблиці вони вже на 12-му місці, нижче за той самий Чорноморець. Лупашко робить ставку на високий пресинг, дає проявити себе численним креативним гравцям, на кшталт Чачуа та Шаха – і той же Кривбас його команда гарно рознесла, 3:0. Але, наприклад, від Шахтаря були 2:5 – і загалом львів'яни пропускають та дозволяють надто багато.

При всьому цьому давайте розуміти: Карпати та Чорноморець грали буквально цього сезону, у Кубку – і там львів'яни навіть не помітили будь-якої конкуренції. Вдома виграли 3:0. Але це лише додаткова причина, чому матч обіцяє бути для Карпат дуже складним. Бабич привіз до Львова дубль, отримав 0:3 від дуже пристойного складу (забивали Кузик, Очеретько, Чачуа) – і, гадаю, побачив достатньо, щоб цьому складу гранично ускладнити життя.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

800-й матч Чорноморця в УПЛ, в якому він може 100-й раз на своєму полі зіграти внічию.

Безнічийна серія Чорноморця триває в УПЛ 19 ігор: 5 перемог та 14 поразок.

На своєму полі Чорноморець обходиться без нічиїх впродовж рекордних для клубу 15-ти ігор УПЛ: 6 перемог та 9 поразок.

190-й матч Олександра Бабича біля керма різних клубів у всіх турнірах, в тому числі 90-й домашній.

Чорноморець при Олександру Бабичу може здобути 10-ту домашню перемогу в УПЛ.

Гольова серія Карпат триває в УПЛ 5 ігор — 8 голів.

Новачок Карпат Орест Кузик у минулому сезоні виступав саме за Чорноморець.

25-й гол в УПЛ може забити Олексій Хобленко (Чорноморець).

Орест Кузик може забити 20-й гол на клубному рівні.

Орієнтовні склади

Чорноморець: Рудько — Бутко, Лацабідзе, Скиба, Кисіль — Васильєв, Білошевський, Сігеєв — Кайо, Попов, Петряк

Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Адамюк, Саків — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Підлепенець, Устименко, Костенко

прогноз 1:1

Олександрiя — Лiвий Берег

Субота, 21 вересня, 15:30. Стадіон "Ніка", Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Перший матч Олександрії після збірних закінчився із рахунком 0:0. Оболоні виявилося достатньо піти в оборону великими силами, щоб стримати атаку з Філіпповим, Безеррою та Шулянським – принаймні номінально. Декілька моментів у гостей, безумовно, було, але: а) Філіппов навіть не Довбик, реалізовувати все він і не повинен; б) команда, яка грала з низьким блоком, дозволила Олександрії явно менше, ніж Шахтар.

А тепер на черзі Лівий Берег. Киян, так само як і одеситів, записували до списку найявніших претендентів на виліт – але вони в таблиці теж вищі за Карпати. Команда не скажу “добре”, але дуже непогано відбивається. І з Чорноморцем, і з Вересом підопічним Первака сильно щастило, але своїми шансами вони скористалися чудово. Зрештою, цей фарт можна вважати своєрідною компенсацією за гол від ЛНЗ на 93-й хвилині.

У будь-якому випадку, навіть без бекграунду у вигляді чотирьох перемог на старті, Олександрія – явний фаворит матчу. Але після 0:0 із Оболонню у неї можуть виникнути проблеми і з другим суперником, який, вочевидь, піде у глуху оборону.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Олександрія може забити 400-й гол (ще 3 м’ячі) в УПЛ.

Безпрограшна серія Олександрії триває в УПЛ 10 ігор: 6 перемог та 4 нічиї.

Переможна домашня серія Олександрії триває в УПЛ 3 гри.

Лівий Берег в УПЛ наразі обходиться без нічиїх — у 6-ти іграх: 2 перемоги та 4 поразки.

Лівий Берег після дебюту в УПЛ в гостях набрав стільки ж очок, що і вдома — по 3.

35-й гол в УПЛ може забити Олександр Філіппов, 10-й — Євгеній Смирний, Денис Костишин (усі — Олександрія).

Олександрія при Руслану Ротаню може 10-й раз на своєму полі зіграти внічию в УПЛ.

Новачок Лівого Берега Богдан Кобзар нинішній сезон розпочинав в Олександрії-2.

Орієнтовні склади

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Шостак — Беззера, Філіппов, Шулянський

Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Семенов, Дударенко — Банада, Дедух — М. Когут, Приходько, Синиця — Сухоручко