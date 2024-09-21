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Захисник Руху прокоментував підготовку до матчу проти Динамо Київ.

Львівський Рух у сьомому турі української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти київського Динамо.

Динамо — Рух. Напередодні

Напередодні гри захисник "жовто-чорних" Роман Дідик розповів про настрій усередині колективу.

"Гра з Ворсклою була невдалою для нас. Звісно, прикро 60 хвилин грати в більшості й не реалізувати цю перевагу. Тамтешнє поле було не в найкращому стані, але це не може бути виправданням для нашої команди.

Через пісок у Полтаві після гри ноги трохи підсіли, але далі з кожним днем було все легше й легше тренуватись і зараз ми вже відновились. Шкода, що Рух не зміг привезти до Львова три очки. Утім команда вже проаналізувала цей матч і рухається далі.

Зараз усі ми з хорошим настроєм готуємося до Динамо. Це дуже сильний суперник. Тренерський штаб розкаже нам план на гру. Ми вже почали поступово розбирати гру киян. Вважаю, що у них більше сильних, аніж слабких сторін, але не хочеться перед грою це конкретизувати.

Рух міг стартувати у чемпіонаті ще краще. Утім, ми тримаємось у верхній частині таблиці й робитимемо все від себе залежне, аби боротись за найвищі місця.

Тим паче, до нас приєднались Марко Сапуга, Юрій Климчук, Фредді Плюман. Їх не було тривалий час через травми, тож в колективі всі зраділи, коли вони почали знову тренуватись у загальній групі. Це важливі персони як на полі, так і в роздягальні, тому вся команда рада, що хлопці знову у строю", — заявив український виконавець.

Матч Динамо Київ — Рух відбудеться 21 вересня, о 18:00.