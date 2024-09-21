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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та львівські Карпати.

Одеський Чорноморець та львівські Карпати розпочнуть програму сьомого туру української Прем'єр-ліги матчем на полі стадіону Чорноморець.

Олександр Бабич, після перемоги над петровським Інгульцем (1:0), використав із перших хвилин Удода в трійці центральних захисників, тоді як Габелок зіграє в центрі поля, а Хобленко розташується на вістрі атаки.

Владислав Лупашко, на тлі поразки від донецького Шахтаря (2:5), залучив до стартового складу Стеніо, Ігора та Очеретька в трійку атаки.

Чорноморець: Рудько — Бутко, Лацабідзе, Скиба, Удод, Кисіль — Габелок, Білошевський — Кайо, Хобленко, Петряк.

Запасні: Вічний, Лотоцький, Єрмаков, Савченко, Васильєв, Янаков, Жаржу, Сігеєв, Пшеничнюк, Нето, Попов, Шевцов.

Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Адамюк, Саків — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Стеніо, Ігор, Очеретько.