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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та київський Лівий Берег.

Олександрія та київський Лівий Берег зіграють у сьомому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ніка.

Русла Ротань, після нічиєї проти київської Оболоні (0:0), використав із перших хвилин Смирного в центрі поля, тоді як Джевані гратиме ліворуч в атаці.

Віталій Первак, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (0:1), залучив до стартового складу Астахова та Шаповала на флангах оборони, тоді як Іван Когут зіграє ліворуч в атаці.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Смирний — Беззера, Філіппов, Джевані.

Запасні: Макаренко, Шевченко, Костишин, Мишньов, Логінов, Плакса, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Козак, Шостак, Погорілий.



Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Семенов, Шаповал — Банада, Дедух — М. Когут, Синиця, І. Когут — Сухоручко.

Запасні: Фастов, Сташків, Соколов, Самар, Сіднней, Співаков, Косовський, Приходько, Галас, Кобзар, Войцеховський.



Гра Олександрія — Лівий Берег почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.