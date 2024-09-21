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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Борнмут.

Ліверпуль та Борнмут зіграють на Енфілді в п'ятому турі англійської Прем'єр-ліги.

Арне Слот, після перемоги над італійським Міланом (3:1). використав із перших хвилин Келлегера у воротах, тоді як Робертсон з'явиться на лівому фланзі оборони, а Діас повернеться на лівий фланг атаки, яку очолить Нуньєс.

Андоні Іраола, на тлі поразки від лондонського Челсі (0:1), залучив до стартового складу Кепу в рамці воріт, тоді як Араухо та Гейсен гратимуть у захисті разом із Іллею Забарним.

Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас — Нуньєс.

Запасні: Ярош, Гомес, К'єза, Джонс, Гакпо, Жота, Цимікас, Кванса, Бредлі.



Борнмут: Аррісабалага — Араухо, Забарний, Гейсен, Керкез — Крісті, Кук — Семеньйо, Таверньєр, Клюйверт — Еванілсон.

Запасні: Траверс, Сенесі, Брукс, Скотт, Уаттара, Сміт, Сіністерра, Гілл, Унал.



Гра Ліверпуль — Борнмут почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.