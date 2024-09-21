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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та львівський Рух.

Київське Динамо та львівський Рух зіграють у сьомому турі української Прем'єр-ліги.

Олександр Шовковський, після перемоги над полтавською Ворсклою (2:0), вирішив використав із перших хвилин Михавка та Вівчаренка в обороні, тоді як Ярмоленко та Буяльський зіграють під нападником, яким цього разу буде Ванат.

Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти тієї ж полтавської Ворскли (0:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Себальйос, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Дячук, Рубчинський, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Герреро, Біловар, Дубінчак, Брагару, Піхальонок.



Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Квасниця, Краснопір, Карабін.

Запасні: Герета, Товарницький, Лях, Семотюк, Руніч, Климчук, Плюман, Клайвер, Квас.



Гра Динамо Київ — Рух почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.