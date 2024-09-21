Україна

Команда Руслана Ротаня продовжує безпрограшну серію на старті сезону.

Суботня частина сьомого туру української Прем’єр-ліги продовжувалась матчем у Олександрії, куди цього разу завітали абсолютні дебютанти національної першості в особі київського Лівого Берега задля протистояння з місцевим однойменним колективом. Відносно нещодавно "поліграфи" були лідерами чемпіонських перегонів і шли без жодної поразки, однак минулі вихідні все змінили.

Команда Руслана Ротаня не змогла обіграти київську Оболонь на чужому полі (0:0), після чого її позиції одразу були атаковані житомирським Поліссям, а згодом і київським Динамо. Відновити свій переможний шлях господарі Ніки планували в матчі проти ще не надто досвідчених новачків, однак "лелеки" вже здобули дві перемоги в чемпіонаті до цього і їхній фірмовий стиль під орудою Віталія Первака уже спокійно проглядався.

Не відійшов від власної концепції керманич Лівого Берега й цього разу. Доволі спокійно гості вишукували захисний мур біля власного штрафного в першому таймі й майже не з’являлись на чужій половині поля. Олександрія все одно знаходила простір поміж їхніми лініями, не дивлячись на протидію, і, зокрема, за рахунок моторного Беззери мала кілька дуже симпатичних моментів, але не забивала.

І начебто рівний футбол спостерігали ми на полі, аж раптом наприкінці тайму Сухоручко спочатку на власній половині збив Джевані, а потім у центрі поля в підкаті зіграв проти Калюжного. Це — дві жовті картки й закономірне вилучення, із чим потрібно було змиритись Перваку та його команді під час перерви. Лівого Берега в атаці ми більше й не сподівались побачити в принципі.

У другій половині зустрічі так воно й сталось — гості остаточно закрились і свій перший удар по воротах суперників завдали аж на 90 хвилині, тоді як до цього атакувала суто Олександрія й робила це цілком упевнено. На 53 хвилині карколомний фінт Кравченка під час розіграшу кутового з лівого флангу пошив у дурні Шаповала, після чого пішла гольова подача на Кампуша на межу воротарського.

А трохи згодом Микита оформив дубль асистів просто прямою подачею від того самого кута поля, яку вже ногою перевів у сітку Шабанов. Вийшло так, що для обох гравців це були перші м’ячі в сезоні та й за Олександрію загалом. А в португальця ще й перший у кар’єрі, тож відзначати приводів було достатньо. Перемогу також команда Ротаня обов’язково відзначить, але після вилучення вона мала лише зворотній відлік.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в криворізького Кривбасу, тоді як на Лівий Берег очікує домашнє дербі берегів Дніпра проти Динамо.— Лівий Берег 2:0Кампуш, 53, Шабанов, 68Єрмаков — Кравченко (Скорко, 81), Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Мишньов, 76), Калюжний (Ващенко, 82), Смирний (Козак, 75) — Беззера, Філіппов, Джевані (Бєляєв, 61).Механів — Астахов, Якимів, Семенов, Шаповал — Банада (Приходько, 89), Дедух — М. Когут (Войцеховський, 71), Синиця (Кобзар, 79), І. Когут (Галас, 72) — Сухоручко.Попередження: Скорко — Сухоручко, Банада, Семенов