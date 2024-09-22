Півзахисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Руху.
Олександр Піхальонок, фото ФК Динамо Київ
22 вересня 2024, 08:29
Київське Динамо напередодні в рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги зіграло внічию проти львівського Руху в домашньому поєдинку.
Динамо Київ — Рух 0:0 Огляд матчу УПЛ
Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Олександр Піхальонок прокоментував виступ власної команди.
"Сьогодні були моменти як у нас, так і у Руху. Вважаю, був хороший матч, на жаль, ми не виграли, перервали свою переможну серію. Будемо готуватись до наступної гри.
Ми знали, що суперник буде грати один в один, дуже щільно. Рух завжди підтримує високий темп гри. У нас були моменти, коли щось виходило, а були періоди, коли — ні. Тому такий результат.
Так, ми намагались перебудуватись, у тому числі за допомогою замін, але так вийшло, що результат 0:0.
Звісно, усі трохи засмучені, адже втратили очки, але нічого страшного, у нас матчі кожні 3-4 дні. Якщо кожного разу будемо хнюпити ніс, нічого хорошого не вийде. Готуємось уже до Лаціо.
Я в хорошій формі, кондиції нормальні. Рішення ухвалює тренер, я ж, коли виходжу на заміну, допомагаю команді, чим можу", — заявив український виконавець.
Наступний матч київське Динамо проведе в номінально домашніх умовах проти римського Лаціо в Лізі Європи УЄФА.