Україна

Півзахисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Руху.

Київське Динамо напередодні в рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги зіграло внічию проти львівського Руху в домашньому поєдинку.

Динамо Київ — Рух 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Олександр Піхальонок прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні були моменти як у нас, так і у Руху. Вважаю, був хороший матч, на жаль, ми не виграли, перервали свою переможну серію. Будемо готуватись до наступної гри.

Ми знали, що суперник буде грати один в один, дуже щільно. Рух завжди підтримує високий темп гри. У нас були моменти, коли щось виходило, а були періоди, коли — ні. Тому такий результат.

Так, ми намагались перебудуватись, у тому числі за допомогою замін, але так вийшло, що результат 0:0.

Звісно, усі трохи засмучені, адже втратили очки, але нічого страшного, у нас матчі кожні 3-4 дні. Якщо кожного разу будемо хнюпити ніс, нічого хорошого не вийде. Готуємось уже до Лаціо.

Я в хорошій формі, кондиції нормальні. Рішення ухвалює тренер, я ж, коли виходжу на заміну, допомагаю команді, чим можу", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо проведе в номінально домашніх умовах проти римського Лаціо в Лізі Європи УЄФА.