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Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 21 вересня 2024 року.

Київське Динамо у матчі сьомого туру УПЛ не змогло обіграти львівський рух.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. Загалом матч вийшов досить цікавим та бойовим, у якому обидва колективи мали чудові шанси, щоб забити, але реалізувати їх не вдалося.

Для киян це перша втрата очок цього сезону УПЛ, але Динамо очолило турнірну таблицю, набравши 16 очок після шести ігор. Рух має 11 балів і четвертий рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Рух у рамках 7 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Динамо Київ — Рух 0:0



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Себальйос, Михавко, Вівчаренко (Дубінчак, 87) — Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 86) — Ярмоленко (Брагару, 73), Буяльський (Піхальонок, 72), Кабаєв (Герреро, 82) — Ванат.



Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула (Семотюк, 83) — Квасниця (Руніч, 77), Краснопір (Климчук, 87), Карабін (Клайвер, 84).



Попередження: Холод.