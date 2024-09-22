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Керманич Руху прокоментував нічию проти Динамо Київ.

Львівський Рух у рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги напередодні зіграв унічию проти київського Динамо в гостьовому поєдинку.

Динамо Київ — Рух 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власних підопічних.

"Це важливий для нас результат з точки зору психології. Якщо проаналізувати склади команд, то Динамо станом на зараз все ж перевершує Рух в майстерності. У киян багато гравців, що виступають за збірну України, тоді як в нас футболісти молодіжної збірної. Нам ще є куди рости і ця нічия додасть хлопцям впевненості у собі.

Руху вдалось зіграти у той футбол, який пропагує наш клуб. Ми намагаємось так грати проти кожного суперника. Думаю, що цей матч сподобався вболівальникам, адже були моменти як в однієї, так і в іншої команди.

Наприкінці матчу хотілось утримати хоча б нічию, адже кожна з команд мала нагоди забити.

Заміни не проводились раніше, адже ті футболісти, які вийшли у стартовому складі, досить якісно проводили цю гру.

Той же Юрій Климчук рвався на поле, але ми розуміємо, що він лише відновився після важкої травми, тому не хочеться форсувати події. Коли Юра повністю буде готовий — він повноцінно гратиме в усіх матчах. Ми тішимось, що він повернувся, адже Климчук принесе Руху багато користі.

Ми не тримали в голові результат травневого матчу, адже команда рухається від матчу до матчу. Для нас важливо протистояти таким якісним суперникам і нав’язувати їм конкуренцію. Нам було складно, але добре, що сьогодні ми здобули позитивний результат", — заявив український фахівець.

Наступний матч львівський Рух проведе вдома проти ковалівського Колосу.