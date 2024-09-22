Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та петровський Інгулець.
Володимир Вілівальд, фото ФК Кривбас
22 вересня 2024, 12:26
Рівненський Верес та петровський Інгулець зіграють у сьомому турі української Прем'єр-ліги на рівненському Центральному.
Олег Шандрук, після поразки в дербі від житомирського Полісся (1:2), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Василь Кобін, на тлі поразки від одеського Чорноморця (0:1), використав із перших хвилин Вілівальда до центру оборони, тоді як Кисленко гратиме в парі нападників.
Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Куція, Яго — Шарай, Луан — Степанюк, Гайдучик.
Запасні: Ющишин, Когут, Гакман, Чечер, Шевченко, Баран, Кучеров, Кльоц, Годя, Дахновський, Лепський, Мрвальєвич.
Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Шершень, Вілівальд, Малиш — Білоцерковець, П’ятов, Волохатий, Козак — Кисленко, Сад.
Запасні: Жилкін, Сидоренко, Лосенко, Могильний, Мисик, Лісняк, Сітало, Пушкарьов, Козиренко, Резепов.
Гра Верес — Інгулець почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.