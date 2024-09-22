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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та петровський Інгулець.

Рівненський Верес та петровський Інгулець зіграють у сьомому турі української Прем'єр-ліги на рівненському Центральному.

Олег Шандрук, після поразки в дербі від житомирського Полісся (1:2), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Василь Кобін, на тлі поразки від одеського Чорноморця (0:1), використав із перших хвилин Вілівальда до центру оборони, тоді як Кисленко гратиме в парі нападників.

Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Куція, Яго — Шарай, Луан — Степанюк, Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Когут, Гакман, Чечер, Шевченко, Баран, Кучеров, Кльоц, Годя, Дахновський, Лепський, Мрвальєвич.



Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Шершень, Вілівальд, Малиш — Білоцерковець, П’ятов, Волохатий, Козак — Кисленко, Сад.

Запасні: Жилкін, Сидоренко, Лосенко, Могильний, Мисик, Лісняк, Сітало, Пушкарьов, Козиренко, Резепов.



Гра Верес — Інгулець почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.