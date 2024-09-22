Україна

Гравці продовжують відновлюватися після травм.

Кілька гравців Динамо продовжують відновлюватися після незначних ушкоджень, пов'язаних із м'язовими травмами, передає офіційний сайт киян.

Динамо — Рух 0:0 Огляд матчу 21.09.2024

Так, нападник Назар Волошин, як і півзахисник Микола Михайленко, має проблеми із задньою поверхнею стегна, тоді як у півзахисника Володимира Шепелєва — із передньою. Планується, що після матчу проти Лаціо вони повернуться до загальної групи.

Продовжує відновлюватися після травми спини захисник Денис Попов. Він має повернутися до тренувань наступного тижня.

Нагадаємо, поєдинок Динамо — Лаціо в 1 турі основного раунду Ліги Європи відбудеться в середу, 25 вересня (початок — о 22:00 за Києвом).