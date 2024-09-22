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Гравець Кривбасу дав свій коментар щодо поєдинку УПЛ.

Атакувальний півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб заявив, що підготовка до матчу 7 туру чемпіонату України проходила в звичайному режимі, передає офіційний сайт клубу.

Сьогодні, 22 вересня, колектив Юрія Вернидуба прийматиме Ворсклу (початок — о 15:30).

"Це бойова команда, тому ми налаштовуємось на важкий матч. Сподіваємося, що зможемо здобути необхідний для нас результат. З минулої гри пам'ятаю, що ми мали досить багато моментів, щоб вигравати, але не вийшло, тому зіграли внічию. Це бойова команда і легко з ними нікому не буває", — зазначив Твердохліб.

На рахунку 23-річного українця 1 гол у 7 матчах за Кривбас у всіх турнірах цього сезону.

Ознайомитися з анонсом поєдинку можна за посиланням. Зазначимо, що стартові склади команд уже відомі.