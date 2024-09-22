Україна

Зрадник долучився до російського воєнного аукціону.

Колишній півзахисник збірної України, Волині та Шахтаря Анатолій Тимощук передав футболку пітерського зеніта зі своїм автографом на аукціон. Кошти з якого підуть на допомогу Курській області, де зараз триває операція ЗСУ.

Відомо, що лот був викуплений за 700 тисяч рублів (близько 312 тисяч грн).

11 березня 2022 року КДК УАФ ухвалив рішення покарати Тимощука за мовчазну підтримку дій російських окупантів на території України.

Анатолія позбавили всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонили займатися футбольною діяльністю на території України.