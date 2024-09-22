Україна

Команда Василя Кобіна знову не перемогла на виїзді, хоча вела за рахунком у два м'ячі.

Недільна частина сьомого туру української Прем’єр-ліги розпочиналась із протистояння аутсайдерів у Рівному, де місцевий Верес приймав петровський Інгулець, маючи при цьому лише одну, проте значущу перевагу над суперниками. Команда Олега Шандрука бодай один раз перемагала в новому розіграші, тоді як останні дві зустрічі що "червоно-чорні", що колектив Василя Кобіна, неодмінно програвали.

У першому таймі цього матчу господарі поля самі поставили себе в скрутне становище пасивною грою в захисті й так і не змогли прийти до тями до перерви. На завершення першої чверті години ігрового часу в "козаків" була просто сила-силенна моментів біля чужих воріт, тож коли вони все ж таки забили під завісу тайму, ніхто не здивувався. Верес намагався тримати удар за рахунок шансів Степанюка та Луана, проте проблеми в обороні все ж таки переважили.

Два стандарти від команди Кобіна — два голи у ворота рівненського колективу. Спочатку не зорієнтувались із укиданням ауту з правого флангу й дали Малишу замкнути на дальній стійці, а потім Вілівальд пробив головою на завершення подачі із штрафного з лівого флангу від Козака. Ці дві результативні дії встановили відповідний рахунок на табло на користь Інгульця, тоді як Паламарчук захистив для себе "сухий" матч бодай на половину відмінними порятунками під час ударів усе того ж Степанюка.

Прагнення Вересу в другому таймі відіграти перед рідними вболівальниками були зрозумілими. Але за такого кволого старту, навіть із урахуванням потрійної заміни, на що розраховувала команда Шандрука? На те, що суперники злякаються власної переваги й кинуться захищати вже здобутий результат усіма силами, забувши геть за атаку в останні пів години? Ну так, Інгулець це й зробив, тож ставка частково зіграла.

"Козаки" при цьому ще й надмірно покладались на власного голкіпера, і ні, Паламарчук відіграв просто дивовижний матч. На відміну від його партнерів у обороні, бездіяльність яких зрештою призвела до одразу трьох спроб пробити в центрі штрафного в одному епізоді для Степанюка та Кльоца, тож не дивно, що Дмитро таки спрямував м’яч у сітку на 65 хвилині.

Верес при цьому не робив аж нічого такого надзвичайного попереду, що мало створити проблеми для гостей. Проте ці самі проблеми їм створив арбітр зустрічі Дмитро Кубряк, який уже в компенсований час призначив сумнівної достовірності пенальті за контакт Волохатого в динаміці та Годі в статиці на лівому фланзі штрафного Інгульця. І навіть тут Мрвальєвичу не вдалось забити з першої спроби, бо Паламарчук витягнув удар у лівий кут, нехай і заступивши за лінію воріт до моменту пострілу. Під час перебивання форвард був більш успішним, а ми знову залишились із питаннями щодо якості роботи арбітрів.

У наступному турі рівненський Верес прийматиме донецький Шахтар, тоді як петровський Інгулець зіграє в гостях у київської Оболоні.Верес — Інгулець 2:2Кльоц, 65, Мрвальєвич, 90+7 — Малиш, 39, Вілівальд, 45Кожухар — Протасевич (Годя, 76), Гончаренко, Вовченко, Сміян — Куція (Кльоц, 46), Яго (Кучеров, 46) — Шарай (Дахновський, 46), Луан — Степанюк, Гайдучик (Мрвальєвич, 67).Паламарчук — Дубілей (Козиренко, 78), Шершень, Вілівальд, Малиш — Білоцерковець (Мисик, 89), П’ятов, Волохатий, Козак (Сидоренко, 89) — Кисленко (Сітало, 67), Сад (Пушкарьов, 78).Попередження: Мрвальєвич — Дубілей, Пушкарьов, Сітало, Малиш