Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та черкаський ЛНЗ.
Богдан Михайліченко, фото ФК Полісся Житомир
22 вересня 2024, 16:56
Житомирське Полісся та черкаський ЛНЗ зіграють у сьомому турі української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.
Імад Ашур, після перемоги в дербі над рівненським Вересом (2:1), залучив до стартового складу Майсурадзе та Михайліченка на флангах оборони, тоді як Пайшао очолить атаку.
Андрес Карраско, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (1:1), використав із перших хвилин Авагімяна на лівому фланзі атаки.
Полісся: Волинець — Майсурадзе, Віалле, Чоботенко, Михайліченко — Таллес Коста, Бабенко, Крушинський — Гуцуляк, Пайшао, Назаренко.
Запасні: Кудрик, Поспєлов, Брістрич, Луїфер, Шастал, Лєднєв, Мустафаєв, Борел, Йока, Мельниченко, Матич, Смоляков.
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Бойко, Яшарі, Нонікашвілі — Топалов, Момо, Авагімян.
Запасні: Пеньков, Самойленко, Норенков, Бар, Ангелов, Наумець, Молло, Халайла, Олійник.
Гра Полісся — ЛНЗ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.