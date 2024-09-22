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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та черкаський ЛНЗ.

Житомирське Полісся та черкаський ЛНЗ зіграють у сьомому турі української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Імад Ашур, після перемоги в дербі над рівненським Вересом (2:1), залучив до стартового складу Майсурадзе та Михайліченка на флангах оборони, тоді як Пайшао очолить атаку.

Андрес Карраско, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (1:1), використав із перших хвилин Авагімяна на лівому фланзі атаки.

Полісся: Волинець — Майсурадзе, Віалле, Чоботенко, Михайліченко — Таллес Коста, Бабенко, Крушинський — Гуцуляк, Пайшао, Назаренко.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Брістрич, Луїфер, Шастал, Лєднєв, Мустафаєв, Борел, Йока, Мельниченко, Матич, Смоляков.



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Бойко, Яшарі, Нонікашвілі — Топалов, Момо, Авагімян.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Норенков, Бар, Ангелов, Наумець, Молло, Халайла, Олійник.



Гра Полісся — ЛНЗ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.