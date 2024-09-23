Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 вересня 2024 року.

У рамках сьомого туру УПЛ-2024/25 житомирське Полісся на власному полі зіграло внічию проти черкаського ЛНЗ.

"Бузкові" провели солідний перший тайм і були винагороджені за старання голом незадовго до настання перерви.

У другій половині зустрічі команда Андреса Карраско вже відверто грала від оборони, і лише на останніх хвилинах "вовкам" таки вдалось урятувати цю гру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — ЛНЗ у рамках 7-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Полісся — ЛНЗ 1:1

Голи: Гуцуляк, 88 — Топалов, 34

Полісся: Волинець — Майсурадзе (Смоляков, 69), Віалле (Лєднєв, 88), Чоботенко, Михайліченко — Таллес Коста (Мустафаєв, 62), Бабенко, Крушинський (Мельниченко, 46) — Гуцуляк, Пайшао (Луїфер, 61), Назаренко.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Бойко, Яшарі, Нонікашвілі — Топалов (Молло, 68), Момо, Авагімян (Наумець, 79).

Попередження: Крушинський, Віалле — Пасіч, Путря, Муравський, Молло