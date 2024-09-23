Україна

Керманич Ворскли прокоментував нічию проти Кривбасу.

Полтавська Ворскла напередодні в рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги зіграла внічию проти криворізького Кривбасу на власному полі.

Кривбас — Ворскла 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Сергій Долганський прокоментував виступ власної команди.

"Для нас це був третій матч за тиждень, тому в мене були побоювання стосовно фізичного стану футболістів наприкінці гри.

Готувались до Кривбасу у звичайному режимі, як і до будь-якого іншого поєдинку чемпіонату. Знали силу цієї команди; знали, як вона грає. Ми добре підготувались, вийшли та зіграли у свій футбол.

Виступ Кривбасу? Це питання не до мене. У мене є за кого відповідати, є моя команда.

Що ж до нас, то знову погано увійшли у гру. Перші п’ять хвилин, поки розкачувались, Кривбас створив певний тиск на наші ворота. Після тривоги ввійшли до гри вже належним чином.

У цілому, перший тайм провели дуже непогано. Були моменти, які могли використати набагато краще. Після перерви Кривбас почав грати агресивніше, ми відповідали швидкими випадами.

Думаю, гра була цікава і напружена. Рахунок по грі. Моменти були у обидвох команд. Один гол міг вирішити все", — заявив український фахівець.

У наступному турі полтавська Ворскла зіграє гостьовий матч проти луганської Зорі.