Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та луганська Зоря.

Ковалівський Колос та луганська Зоря зіграють у сьомому турі української Прем'єр-ліги в Ковалівці.

Олександр Поздєєв, після нічиєї проти черкаського ЛНЗ (1:1), залучив до стартового складу

Младен Бартулович, на тлі поразки від київського Динамо (0:2), використав із перших хвилин Яцика в центрі поля, тоді як Супряга гратиме в атаці.

Колос: Пахолюк — Поправка, Козік, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Краснічі — Гусол, Оріховський, Третьяков — Болівар.

Запасні: Горох, Мисак, Шершень, Бурда, Криворучко, Ільїн, Алефіренко, Салабай, Дієго, Денисенко, Паулаускас.



Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Башич, Джордан, Вантух — Кирюханцев, Дришлюк, Яцик, Мічин — Супряга, Антюх.