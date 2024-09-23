Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та луганська Зоря.
Владислав Супряга, фото ФК Зоря Луганськ
23 вересня 2024, 14:34
Ковалівський Колос та луганська Зоря зіграють у сьомому турі української Прем'єр-ліги в Ковалівці.
Олександр Поздєєв, після нічиєї проти черкаського ЛНЗ (1:1), залучив до стартового складу
Младен Бартулович, на тлі поразки від київського Динамо (0:2), використав із перших хвилин Яцика в центрі поля, тоді як Супряга гратиме в атаці.
Колос: Пахолюк — Поправка, Козік, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Краснічі — Гусол, Оріховський, Третьяков — Болівар.
Запасні: Горох, Мисак, Шершень, Бурда, Криворучко, Ільїн, Алефіренко, Салабай, Дієго, Денисенко, Паулаускас.
Запасні: Сапутін, Мацапура, Жуніньйо, Ескінья, Нваезе, Вакула, Кораблін, Волошин, Хахльов, Горбач, Будківський, Беніто.
Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Башич, Джордан, Вантух — Кирюханцев, Дришлюк, Яцик, Мічин — Супряга, Антюх.
Гра Колос — Зоря почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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