Ковалівський Колос та луганська Зоря зіграють у сьомому турі української Прем'єр-ліги в Ковалівці.

Олександр Поздєєв, після нічиєї проти черкаського ЛНЗ (1:1), залучив до стартового складу 

Младен Бартулович, на тлі поразки від київського Динамо (0:2), використав із перших хвилин Яцика в центрі поля, тоді як Супряга гратиме в атаці.

Колос: Пахолюк — Поправка, Козік, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Краснічі — Гусол, Оріховський, Третьяков — Болівар.

Запасні: Горох, Мисак, Шершень, Бурда, Криворучко, Ільїн, Алефіренко, Салабай, Дієго, Денисенко, Паулаускас.

Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Башич, Джордан, Вантух — Кирюханцев, Дришлюк, Яцик, Мічин — Супряга, Антюх.

Запасні: Сапутін, Мацапура, Жуніньйо, Ескінья, Нваезе, Вакула, Кораблін, Волошин, Хахльов, Горбач, Будківський, Беніто.

Гра Колос — Зоря почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.