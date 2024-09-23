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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та київська Оболонь.

Донецький Шахтар та київська Оболонь зіграють у сьомому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Маріно Пушич, після нічиєї проти італійської Болоньї (0:0), залучив до стартового складу Вінісіуса та Азарові на флангах оборони, тоді як Траоре очолить атаку.

Сергій Шищенко, на тлі нічиєї проти Олександрії (0:0), використав із перших хвилин Дубка в центрі оборони, тоді як Груша розташується на правому фланзі атаки.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Траоре, Егіналду.

Запасні: Фесюн, Франьїч, Педріньйо Азеведо, Грам, Фарина, Степаненко, Швед, Глущенко, Назарина, Марлон, Педріньйо да Сілва, Невертон.



Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась, Дубко, Стасюк — Мороз, Приймак — Груша, Черненко, Суханов — Тарануха.

Запасні: Рибка, Кичак, Осман, Грисьо, Лук’янчук, Курко, Блізніченко, Вітенчук, Слободян, Теслюк.



Гра Шахтар — Оболонь почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.