Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 23 вересня 2024 року.
Шахтар - Оболонь, УПЛ
23 вересня 2024, 23:20
Шахтар не залишив шансів Оболоні. Команда Маріно Пушича домінувала впродовж усього матчу й зрештою оформила значну перевагу за рахунком.
У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в рівненського Вересу, тоді як київська Оболонь прийматиме петровський Інгулець.
Огляд матчу:
Шахтар — Оболонь 4:0
Голи: Бондаренко, 17, Траоре, 67, Судаков, 78, Невертон, 90
Шахтар: Різник — Вінісіус (Грам, 79), Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Криськів (Степаненко, 71), Судаков (Глущенко, 85) — Зубков (Педріньйо да Сілва, 71), Траоре, Егіналду (Невертон, 71).
Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась, Дубко, Стасюк — Мороз (Слободян, 75), Приймак — Груша (Вітенчук, 62), Черненко (Курко, 75), Суханов (Блізніченко, 83) — Тарануха (Теслюк, 62).
Попередження: Вінісіус — Тарануха, Мединський, Суханов, Карась.