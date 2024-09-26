Україна

Хавбек рівненської команди поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Півзахисник Вереса Владислав Шарай прокоментував майбутній матч УПЛ проти донецького Шахтаря.

"Попереду — гра проти одного із найтитулованіших клубів країни. Але для нас усі матчі — однаково важливі. На цю гру налаштовуюся, як і на всі попередні. Хоча, звісно, завжди цікаво перевірити свої сили у протистоянні з чемпіоном України.

Три мʼячі та два асисти на старті сезону? Вважаю це непоганим початком. Вірю, що далі продовжуватиму забивати у такому ж темпі і приносити користь команді на полі.

Дві поразки на старті чемпіонату — не проблема для Шахтаря. У них дуже хороша команда, індивідуально сильні футболісти. Думаю, вони залишаються фаворитами у боротьбі за чемпіонство. Можу лише побажати успіхів у цій боротьбі. А для вболівальників — завжди цікавіше стежити за чемпіонатом, де інтрига у боротьбі за чемпіонство тримається до останнього туру.

У Шахтарі кожен може приміряти на себе роль лідера у конкретному матчі. Тому у найближчій грі важлива максимальна концентрація. Ми повинні залишати супернику мінімум часу на прийняття рішень і якнайменше просто для маневру — особливо перед власними воротами.

Шахтар дуже добре грає у перехідній фазі. Вони швидко і якісно переходять з оборони в атаку. Дуже добре працюють з м’ячем і вміють використовувати швидкі контратаки. Тому нам у цьому матчі буде дуже тяжко.

Ми вже відбирали очки у Шахтаря у минулому сезоні. На мою думку, донеччанам ми можемо протиставити бажання, шалену самовіддачу, агресивну гру — як з м’ячем, так і без м’яча. У матчі з таким суперником дуже важливо не поступатися у боротьбі і максимально нав’язувати свою гру. Потрібно битися на кожному клаптику футбольного поля — тоді зможемо претендувати на позитивний результат.

Чи зможе Шахтар подолати перший етап Ліги чемпіонів? Вважаю, їм це під силу. В них дуже сильна команда цього сезону. Тому очікую потужного виступу у єврокубках. Мені новий формат Ліги чемпіонів не дуже подобається. Попередній вважаю більш зрозумілим і цікавішим", — наводить слова Шарая прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Верес — Шахтар відбудеться завтра, 27 вересня, о 18:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.