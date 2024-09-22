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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 вересня 2024 року.

У рамках сьомого туру УПЛ-2024/25 Верес у Рівному врятувався від поразки Інгульцю.

Гості двічі уразили ворота господарів поля в першому таймі завдяки Малишу та Вілівальду. Однак, переваги в два голи було недостатньо для здобуття першої в сезоні перемоги. У другій половині зустрічі Верес відповів Інгульцю результативними ударами Кльоца та Мрвальєвича.

Далі на Верес чекає домашня зустріч із Шахтарем, тоді як Інгулець гостюватиме в Оболоні.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Інгулець у рамках 7-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Верес — Інгулець 2:2

Голи: Кльоц, 65, Мрвальєвич, 90+6 (пен.) — Малиш, 39, Вілівальд, 45



Верес: Кожухар — Протасевич (Годя, 76), Гончаренко, Вовченко, Сміян — Куція (Кльоц, 46), Яго (Кучеров, 46) — Шарай (Дахновський, 46), Луан — Степанюк, Гайдучик (Мрвальєвич, 67).



Інгулець: Паламарчук — Дубілей (Козиренко, 78), Шершень, Вілівальд, Малиш — Білоцерковець (Мисик, 89), П’ятов, Волохатий, Козак (Сидоренко, 89) — Кисленко (Сітало, 67), Сад (Пушкарьов, 78).



Попередження: Мрвальєвич — Дубілей, Пушкарьов, Сітало, Малиш