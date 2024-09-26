Матчі дев'ятого туру чемпіонату були поділені на чотири дні.
Динамо Київ - Оболонь, dynamomania.com
26 вересня 2024, 22:34
Українська прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала календар матчів десятого туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.
Матчі десятого туру були поділені на чотири дні. Тур розпочнеться у п'ятницю з протистояння між Колосом та донецьким Шахтарем, а закінчиться у понеділок зустріччю Рух — Карпати.
УПЛ. 10 тур
18 жовтня (п’ятниця)
Колос — Шахтар 18:00
19 жовтня (субота)
Ворскла — Олександрія 13:00
Оболонь — Динамо 15:30
Полісся — Лівий Берег 18:00
20 жовтня (неділя)
ЛНЗ — Інгулець 13:00
Чорноморець — Верес 15:30
Зоря — Кривбас 18:00
21 жовтня (понеділок)
Рух — Карпати 18:00
Після семи турів київське Динамо очолює УПЛ, набравши 16 очок (шість ігор), маючи однакову кількість балів із Олександрією (шість). Трійку найкращих замикає Полісся – 14 очок після шести зустрічей.