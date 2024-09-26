Україна

Матчі дев'ятого туру чемпіонату були поділені на чотири дні.

Українська прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала календар матчів десятого туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.

Матчі десятого туру були поділені на чотири дні. Тур розпочнеться у п'ятницю з протистояння між Колосом та донецьким Шахтарем, а закінчиться у понеділок зустріччю Рух — Карпати.

УПЛ. 10 тур

18 жовтня (п’ятниця)

Колос — Шахтар 18:00

19 жовтня (субота)

Ворскла — Олександрія 13:00

Оболонь — Динамо 15:30

Полісся — Лівий Берег 18:00

20 жовтня (неділя)

ЛНЗ — Інгулець 13:00

Чорноморець — Верес 15:30

Зоря — Кривбас 18:00

21 жовтня (понеділок)

Рух — Карпати 18:00

Після семи турів київське Динамо очолює УПЛ, набравши 16 очок (шість ігор), маючи однакову кількість балів із Олександрією (шість). Трійку найкращих замикає Полісся – 14 очок після шести зустрічей.