Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та донецький Шахтар.
Педріньйо Азеведо, фото ФК Шахтар Донецьк
27 вересня 2024, 17:17
Рівненський Верес та донецький Шахтар зіграють поміж собою у восьмому турі української Прем'єр-ліги.
Олег Шандрук, після нічиєї проти петровського Інгульця (2:2), використав із перших хвилин Дахновського та Кльоца до центральної вісі, тоді як Годя зіграє в парі нападників.
Маріно Пушич, на тлі розгрому київської Оболоні (4:0) залучив до стартового складу Коноплю та Педріньйо Азеведо на флангах оборони, тоді як Педріньйо да Сілва та Невертон розташуються над ними в атаці.
Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Кльоц, Яго — Дахновський, Луан — Годя, Степанюк.
Запасні: Ющишин, Когут, Гакман, Чечер, Шевченко, Куція, Шарай, Мрвальєвич, Гайдучик.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Педріньйо да Сілва, Траоре, Невертон.
Запасні: Фесюн, Франьїч, Степаненко, Егіналду, Швед, Зубков, Азарові, Вінісіус, Грам, Глущенко, Назарина, Марлон.
Гра Верес — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.