Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та донецький Шахтар.

Рівненський Верес та донецький Шахтар зіграють поміж собою у восьмому турі української Прем'єр-ліги.

Олег Шандрук, після нічиєї проти петровського Інгульця (2:2), використав із перших хвилин Дахновського та Кльоца до центральної вісі, тоді як Годя зіграє в парі нападників.

Маріно Пушич, на тлі розгрому київської Оболоні (4:0) залучив до стартового складу Коноплю та Педріньйо Азеведо на флангах оборони, тоді як Педріньйо да Сілва та Невертон розташуються над ними в атаці.

Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Кльоц, Яго — Дахновський, Луан — Годя, Степанюк.

Запасні: Ющишин, Когут, Гакман, Чечер, Шевченко, Куція, Шарай, Мрвальєвич, Гайдучик.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Педріньйо да Сілва, Траоре, Невертон.

Запасні: Фесюн, Франьїч, Степаненко, Егіналду, Швед, Зубков, Азарові, Вінісіус, Грам, Глущенко, Назарина, Марлон.



Гра Верес — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.