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Керманич Шахтаря дав свій коментар після поєдинку чемпіонату України.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич поділився своїми думками після виїзного матчу проти Вереса, передає офіційний сайт "гірників".

Верес — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу 27.09.2024

Донецький клуб у восьмому турі УПЛ втратив перемогу над рівненським, поділивши з ним очки. Пушич відповів, чи задоволений він діями своїх підопічних в атаці та чи достатньо моментів вони створили, щоб претендувати на здобуття трьох залікових балів.

"Безумовно, ми створили вдосталь моментів, аби розраховувати на перемогу в цьому матчі. Гадаю, що ви, так само як і я, дивилися гру й мали нагоду побачити, що ми мали достатньо моментів, аби відзначитися вдруге та навіть забити більше голів, тому з точки зору якості гри і нашого атакувального потенціалу ми заслуговували на перемогу в сьогоднішньому матчі. Однак сталося так, як сталося. Що стосується першого тайму, то ми створили один-два хороші, якісні моменти, але до перерви нам бракувало, можливо, реалізації у завершальній стадії. А вже в другому таймі ми повністю змінили картину саме щодо якості гри", — заявив керманич Шахтаря.

Нідерландський спеціаліст також поділився своїми враженнями від атмосфери на стадіоні.

"Звичайно, це чудесний спектр емоцій, це просто неймовірно. Оскільки футбол, у принципі, існує для глядачів та є в першу чергу явищем для вболівальників, тому знаходитись на вщент заповненому стадіоні та бути частиною цього процесу — це неймовірне відчуття. Я щиро сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми зможемо побачити якомога більше подібних матчів за заповнених трибун", — додав він.

Пушич відмовився назвати найкращого та найбільш деструктивного гравців "гірників" у цьому матчі.

"Я ніколи не оцінюю найкращого чи найгіршого гравця. Завжди все впирається у загальнокомандні зусилля, команда робить гравців індивідуально кращими... Певна річ, втрата очок — це завжди неприємно. Але я увесь час наголошую на тому, що чемпіонат — це марафон на довгій дистанції: втрати очок завжди стаються, але чемпіонат триває і можливості будуть. Звісно, конкретно на початку сезону втрата очок є неприємною, як і в будь-який період, однак це ніяк не впливає на перебіг чемпіонської гонки як такої", — вважає спеціаліст.

Зазначимо, що в наступному турі УПЛ Шахтар прийматиме ЛНЗ (6 жовтня), тоді як серед тижня, 2 жовтня, у Німеччині зустрінеться з Аталантою в другому турі основного раунду Ліги чемпіонів.