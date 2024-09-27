Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 вересня 2024 року.

У рамках восьмого туру УПЛ-2024/25 Верес на власному полі уникнув поразки від Шахтаря.

Протягом першого тайму зустрічі команди не порадували глядачів голами. Гості відкрили рахунок у другому таймі завдяки реалізованому Судаковим пенальті. Від поразки господарів поля врятував результативний удар Кльоца.

Далі на Верес чекає домашня зустріч із Зорею, тоді як Шахтар прийматиме ЛНЗ.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Шахтар у рамках 8-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Верес — Шахтар 1:1

Голи: Кльоц, 81 — Судаков, 64 (пен.)



Верес: Кожухар — Протасевич (Гакман, 46), Гончаренко, Вовченко, Сміян — Кльоц, Яго (Мрвальєвич, 71) — Дахновський (Шарай, 66), Луан — Годя (Гайдучик, 46), Степанюк (Куція, 46)



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо (Швед, 85) — Бондаренко, Криськів, Судаков — Педріньйо да Сілва (Зубков, 46), Траоре (Егіналду, 72), Невертон



Попередження: Годя, Шарай