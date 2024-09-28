Україна

Рівненські підопічні спеціаліста відібрали очки в "гірників".

Виконувач обов'язків головного тренера Вереса Олег Шандрук висловився щодо домашнього матчу проти Шахтаря, передає офіційний сайт клубу з Рівного.

Верес — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу 27.09.2024

"Червоно-чорні" уникнули поразки від чинного чемпіона України у восьмому турі УПЛ, здобувши один заліковий бал. Шандрук виділив сильні сторони донеччан та поділився своїми емоціями від поєдинку.

Шахтар дуже впевнено грає на м'ячі. Я навіть буквально вчора статистику бачив — з-поміж команд не топ-п'яти ліг Європи ця команда на першій позиції за якістю гри на м'ячі і виходом з-під пресингу. Дуже організована команда. Тому ми розуміли: якщо намагатися високо пресингувати суперника і розкриватися — матимемо проблеми. Зрозуміло, що намагалися грати у низькому блоці. Сподівалися на швидкі атаки і це спрацювало — ми зіграли з Шахтарем унічию.

Я вдячний хлопцям. Я знаю, як наполегливо і багато вони працюють. Всі хочуть результату вже і зараз. Але в нас в команді відбулися певні зміни. Є легіонери, які не те, що українською — поки навіть англійською не говорять. Є певні проблеми і потрібен час. Тому я дуже радий за команду. На мою думку, ми робимо кроки вперед. Хоча й не такі швидкі, як хотілося б.

Сьогодні Дмитро Годя вперше вийшов у старті в офіційному матчі. Чи було це ризиковано? Професія тренера — вона апріорі ризикована. Ми про це говорили з президентом. Ми намагаємося існувати з продажів футболістів, тому ми маємо розвивати молодь. А молодий гравець не може розкритися, двічі вийшовши на заміну.

Так, ми влітку запросили досвідчених Руслана Степанюка і Романа Гончаренка. Але біля них є дуже багато молоді, яка сьогодні грає і прогресує. Вірю, що цей прогрес триватиме. Дмитро Годя це місце в основі заслужив на тренуваннях. Він талановитий хлопець. Він це знає. Питання — яка його ціль у дорослому футболі. Він має розуміти, що у дорослому футболі є певні правила, за якими потрібно жити. Але він молодець сьогодні. Попри те, що ми його замінили. І його, і Михайла Протасевича ми замінили лише тому, що обоє поки фізично не готові якісно відіграти весь матч.

Заміна Руслана Степанюка? Він погано почувався. Піднялася температура. Я його ще не бачив після гри — він одразу поїхав додому", — заявив спеціаліст.

Зазначимо, що в наступному турі УПЛ Верес зустрінеться із Зорею (5 жовтня) на власному ж полі.