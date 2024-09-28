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Гравець Шахтаря дав свій коментар після матчу української Прем'єр-ліги.

Правий вінгер Шахтаря Педріньйо висловився щодо поєдинку з Вересом, передає офіційний сайт донецького клубу.

Верес — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу 27.09.2024

Бразильський виконавець поділився своїм аналізом гри "гірників" у восьмому турі чемпіонату України.

"Насправді, гра була доволі складною. Звичайно, ми прагнули повернутися з перемогою і робили для цього все можливе, але в певний момент, можливо, нам забракло здорової агресії. Проте ми не опускатимемо рук і продовжимо наполегливо працювати. Шахтар — великий клуб, який завжди має бути на вершині, і ми робитимемо все, щоб відстоювати це горде звання в кожній грі та на тренуваннях", — заявив Педріньйо.

Він також розповів, чого ще бракувало команді в матчі в Рівному.

"Гадаю, що ми дійсно повинні попрацювати саме в аспекті завершення, як ігор, так і атакувального потенціалу. Ми повинні дещо краще увійти в ігровий ритм, адже сезон набирає обертів, і зі свого боку маємо працювати більше над тим, що вже робимо, та шукати менше відмовок, щоб тішити вболівальників", — додав 26-річний гравець.

Попереду в Шахтаря поєдинок з Аталантою в другому турі Ліги чемпіонів (2 жовтня). Педріньйо відповів, які висновки слід зробити команді напередодні цієї зустрічі.

"Ми знаємо, що український чемпіонат та Ліга чемпіонів — це різні турніри, і ми концентруємося на кожному окремо взятому матчі. Звичайно, Ліга чемпіонів — неймовірний турнір з найкращими гравцями та клубами світу. Ми повинні працювати, нарощувати свій потенціал у всіх аспектах, як у атакувальному, так і в оборонному, та загалом ставати кращими", — сказав він.

Зазначимо, що на рахунку бразильця один гол і два асисти в семи матчах "гірників" в УПЛ-2024/25.

У наступному турі чемпіонату України колектив Маріно Пушича прийматиме ЛНЗ (6 жовтня)