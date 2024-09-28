Україна

Глядачі матчу УПЛ стали свідками незвичної ситуації.

Кривбас підписав контракт із центральним нападником Ноа Ндомбазі, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Керівництво "червоно-білих" представило новачка в прямому ефірі перед стартом матчу восьмого туру чемпіонату України Кривбас — Олександрія. Угоду з 23-річним французом було укладено прямо у кромки поля.

За даними transfermarkt, контракт із Ндомбазі розраховано до кінця червня 2026 року.

У сезоні-2023/24 Ноа представляв французький Конкарно. На рахунку нападника два голи та один асист у 26 матчах Ліги 2.

Раніше він також виступав за молодіжні команди Бордо та Валенсії, а також за Санкт-Галлен.