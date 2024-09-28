Україна

Команда Юрія Вернидуба змарнувала силу-силенну гольових моментів і так і не забила на власному полі.

Восьмий тур української Прем’єр-ліги розпочався з нічиєї в матчі за участі донецького Шахтаря та рівненського Вересу, тому всі конкуренти "гірників" у боротьбі за чемпіонський титул миттєво збудились. А отже й решта вихідних мала пройти в запеклій боротьбі. Тим паче, коли центральним протистоянням уїкенду вважалась гра не за участі наших єврокубкових бійців, а лише, поки що, претендентів на цей статус.

У гості до криворізького Кривбасу навідалась Олександрія й ми могли цілком правомірно казати, що на стадіоні "Гірник" відбувалась зустріч поміж двома командами з верхньої частини турнірної таблиці. Щоправда, футболістам Юрія Вернидуба наразі таки потужний початок сезону, як видавали підопічні Руслана Ротаня, міг тільки снитись. "Поліграфи" в минулому турі скористались помилкою київського Динамо, тож на вершині турнірної таблиці в нас було двовладдя.

Це протистояння обіцяло видатись запеклим, і воно зрештою таким і було вже з перших хвилин. Команда Ротаня стартувала ніяково, бо вже станом на шосту хвилину гості могли пропустити двічі, якби своїми нагодами краще скористались Луньов та Соса. Та й узагалі — проблеми з реалізацією стали чи не головним запобіжником від успіху Кривбасу до перерви, бо принаймні двічі захисникам "поліграфів" доводилось вибивати м’яч із порожніх воріт.

Що ж до атак самої Олександрії, то тривалий час момент Ковальця взагалі був єдиним, на що гості спромоглись за весь тайм. Рівно до першої хвилини компенсованого часу — тоді Беззера та Джевані додумались помінятись флангами атаки й від 33 номера пішла подача точно в голову Філіппова до воротарського, а той такими моментами розкидатись явно не звик. На відміну від суперників, яким залишалось лише собі докоряти за відсутність голів.

Одразу від початку другого тайму замін від тренерів ми не побачили, тож і гра не надто змінилась за своїм змістом. Олександрія вже намагалась діяти від рахунку, що було цілком очікувано. А от те, що Кривбас цьому не може дати ради — це вже команда Вернидуба відверто недопрацьовувала. Знову виник гольовий момент у Соси в центрі чужого штрафного, але кого здивуєш тим, що він і його змарнував у цей день?

А от із подальшим загостренням у господарів не вийшло — не вистачило потужності, а заміни взагалі жодним чином не позначились у кращий бік на грі криворіжців. Як наслідок, "поліграфи" не просто втримали перемогу, а й могли ще її розвинути на останніх хвилинах.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в київського Динамо, тоді як Олександрія прийматиме львівський Рух.Кривбас —0:1Філіппов, 45+1Кліщук — Бандейра, Романчук, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана, Аморозо (Ілич, 74) — По (Задерака, 63), Луньов (Твердохліб, 75), Микитишин (Понєдєльнік, 83) — Соса.Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк (Скорко, 86) — Ковалець (Копина, 71), Калюжний, Смирний (Мишньов, 60) — Беззера (Погорілий, 86), Філіппов, Джевані (Козак, 60).Попередження: Бізімана, Микитишин, Бандейра — Калюжний, Смирний