Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та житомирське Полісся.

Львівські Карпати та житомирське Полісся зіграють поміж собою в рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), залучив до стартового складу Педросо в центрі оборони.

Імад Ашур, після нічиєї проти черкаського ЛНЗ (1:1), використав із перших хвилин Смолякова ліворуч у захисті, тоді як Мустафаєв та Мельниченко гратимуть у центрі поля, а Луїфер розташується на вістрі атаки.

Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Саків — Очеретько, Альварес, Чачуа — Стеніо, Ігор, Бруніньйо.

Запасні: Кінарейкін, Домчак, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Шах.



Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Мустафаєв, Мельниченко, Крушинський — Гуцуляк, Луїфер, Назаренко.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Брістрич, Пайшао, Шастал, Таллес Коста, Лєднєв, Йока, Кушніренко, Майсурадзе, Тейлор, Матич.



Гра Карпати — Полісся почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.