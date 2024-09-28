Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 28 вересня 2024 року.
ЛНЗ — Чорноморець, УПЛ
28 вересня 2024, 19:48
У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ зіграв унічию з одеським Чорноморцем.
Рахунок у матчі було відкрито на 42-ій хвилині завдяки зусиллям Момо, проте наприкінці матчу Кисіль своїм голом повернув паритет на табло та врятував для "моряків" нічийний результат.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Чорноморець у рамках 8 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
ЛНЗ — Чорноморець 1:1
Голи: Момо, 42 — Кисіль, 83
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Бойко, Яшарі, Нонікашвілі — Топалов (Наумець, 67), Момо (Халайла, 76), Олійник (Авагімян, 67).
Чорноморець: Аніагбосо — Бутко, Удод, Скиба, Кайо (Кисіль, 59) — Жаржу (Янаков, 59), Білошевський — Попов, Лацабідзе (Єрмаков, 46), Габелок (Пшеничнюк, 74) — Хобленко.
Попередження: Олійник, Халайла, Путря — Жаржу, Хобленко