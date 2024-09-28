Україна

Команда Андреса Карраско в другому матчі поспіль пропустила пізній гол і втратила шанс заробити три очки.

Розіграш восьмого туру української Прем’єр-ліги продовжувався матчем поміж командами, які вирішували геть різні завдання в турнірній таблиці. ЛНЗ на рідному стадіоні Колоса у Ковалівці приймав одеський Чорноморець, який у цьому сезоні належав до рідкісної групи команди, які не мали досвіду розподілу очок із своїми суперниками. Але ця тенденція була не на користь колективу Олександра Бабича.

У той самий час "бузкові" декларували високі цілі на старті кампанії, але восени в них гра просто не пішла. Жодної перемоги за цей час футболісти Андреса Карраско так і не здобули, хоча спроб зробили вже три, і навіть "моряки" в цей період могли похизуватись здобутими трьома очками в грі проти петровського Інгульця, хоча із суперниками рівня Динамо, Полісся і навіть Колосу ЛНЗ важко було розраховувати на більш вагомі результати.

Про перший тайм цього протистояння майже нічого було сказати, бо він був порожнім у плані створення гольових моментів із обох сторін. Єдиним, що теоретично могло б змінити стан речей на футбольному полі, були невимушені помилки з обох сторін. І посеред тайму її таки припустився воротар ЛНЗ Кучеренко, коли подарував м’яч Хобленку на лівому фланзі власного штрафного, але удар суперника в дальній кут не пустив Саліху.

Ось і все, чим відзначився Чорноморець попереду в своїй спробі зіграти другим номером. Позаду одесити майже не помилялись, суперники особливо не наполягали на загостренні, але на останніх хвилинах тайму пропустили Путрю до правого флангу штрафного, той пробив у дальній, новачок Аніагбосо якось витягнув, але відскок пішов на ногу Момо, у якого не виникло проблем із добиванням. За такого футболу це було фатальною помилкою.

У другому таймі ЛНЗ не мало жодного сенсу грати так, як у зустрічі проти Полісся, бо суперники дозволяли навіть занадто багато демонструвати в атаці "бузковим". Однак команда Карраско віддала всі свої атаки на поталу Яшарі, а в того в цей день щось було з прицілом, тому як не повз ворота м’яч полетить, так Аніагбосо потягне.

А потім ЛНЗ пропустив. VAR так і не побачив, що м’яч перетнув лицьову, коли Кучеренко ледь потягнув удар із штрафного від Янакова на лівому фланзі на 83 хвилині, і допоки гравці номінальних господарів сперечались із арбітрами, Єрмаков устиг скинути на Кисіля, а той викрутив бездоганний удар у дальній кут. Після цього колектив із Черкас уже міг нікуди не бігти рятувати своє становище, бо й часу було замало, і раніше треба було використовувати нагоди.

У наступному турі черкаський ЛНЗ гостюватиме в донецького Шахтаря, а одеський Чорноморець прийматиме київську Оболонь.ЛНЗ — Чорноморець 1:1Момо, 42 — Кисіль, 83Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Бойко, Яшарі, Нонікашвілі — Топалов (Наумець, 67), Момо (Халайла, 76), Олійник (Авагімян, 67).Аніагбосо — Бутко, Удод, Скиба, Кайо (Кисіль, 59) — Жаржу (Янаков, 59), Білошевський — Попов, Лацабідзе (Єрмаков, 46), Габелок (Пшеничнюк, 74) — Хобленко.Попередження: Олійник, Халайла, Путря — Жаржу, Хобленко