Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку восьмого туру чемпіонату України, який відбудеться 29 вересня та розпочнеться о 18:00.

У рамках 8-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Лiвим Берегом та Динамо, яке пройде на домашньому стадіоні перших.

ЛIВИЙ БЕРЕГ — ДИНАМО

НЕДIЛЯ, 29 ВЕРЕСНЯ, 18:00. ЛIВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Перше питання, яке стосується цього матчу: чому він взагалі відбувся саме зараз?

Динамо всіх так привчило до того, що у будь-якій незрозумілій ситуації переносить матчі, що НЕперенос у ситуації, яка цьому явно сприяє, вже дивує. 25 вересня матч у Гамбурзі, 3 жовтня – у Зінгсхаймі. Навіщо у перерві між ними їздити з Німеччини та назад? Потім першими ж скаржатимуться на втому.

Звичайно, це питання виникає не від хорошого життя. Можливо, Динамо тому й не переносило київське дербі, що після початку сезону у клубі вирішили: “А, однією лівою з цими впораємося”. На початку сезону динамівці і справді легко розносили суперників – але це дуже швидко закінчилося.

Вже з Рухом був навіть не “дзвіночок”, а сполох: команда погано зустрічала атаки суперників, давала їм створювати моменти. Лаціо просто показало рівень, грубо і навіть жорстоко. Тих, хто дивився цього сезону крізь рожеві окуляри, поставили на місце: навіть напівдубля середньої італійської команди вистачило, щоб легко обіграти віце-чемпіона України.

І це навіть не повинно дивувати: скільки міжнародних матчів у Педро, а скільки у Михавка? Але саме зараз для Динамо критично важливо не впасти духом, а знайти внутрішній ресурс, щоб здобувати результат у чемпіонаті. Чемпіонат виграється та програється саме у таких матчах, як це київське дербі.

Дуже цікаво, яку ротацію цього разу застосує Шовковський. У тому, що застосує якусь, сумнівів уже ніяких: склад дуже довгий, а невдачі мають мотивувати зміни. Напевно, є сенс для повернення старту Буяльського – але чи вийде Караваєв? Чи набрав кондиції Попов, якого не вистачає? Чи не час відпочити Ярмоленка? І так далі.

Про Лівий Берег, вибачте, писати нічого. Ця команда грала на відбій з Олександрією, грала на відбій із Шахтарем, грала на відбій із Вересом – і гратиме на відбій весь сезон. Звичайно ж, проти Динамо вона теж сидітиме у глухій обороні та чекатиме шансів у контратаках. Сухоручко, на жаль, дискваліфікований – і це добиває атакуючий потенціал новачка, але також мотивує його концентруватися на тих речах, які він вміє найкраще.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Нове столичне дербі в УПЛ.

Динамо може пропустити 650-й гол в рамках Чемпіонату України (ще 1 м’яч).

Безпрограшна серія Динамо триває в УПЛ 8 ігор: 7 перемог та нічия.

Безнічийна гостьова серія Динамо продовжується в УПЛ 10 ігор: 9 перемог та поразка.

Лівий Берег в УПЛ наразі обходиться без нічиїх — у 7-ми іграх: 2 перемоги та 5 поразок.

Лівий Берег після дебюту в УПЛ вдома набрав стільки ж очок, що і в гостях — по 3.

110-й в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко (Динамо).

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