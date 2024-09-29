Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв третього дня восьмого туру чемпіонату України, якi відбудуться 29 вересня.

Київському дербі ми підготували окремий анонс...

ОБОЛОНЬ — IНГУЛЕЦЬ

НЕДIЛЯ, 29 ВЕРЕСНЯ, 13:00. “ОБОЛОНЬ”, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

...А третя київська команда зіграє дербі аутсайдерів. Оболонь та Інгулець займають строго два останні рядки у турнірній таблиці. Тільки ці дві команди все ще не перемагали – і та/тi з них, яка/якi не виграє сьогодні, залишиться в зоні вильоту і після цього туру.

При цьому незрозуміло, кого взагалі перемагати, якщо ти не можеш обіграти сусіда по зоні вильоту. Оболонь вже поміняла тренера, але й Інгулець може легко наслідувати її приклад: вже в чому, в чому, а в готовності Поворознюка приймати жорсткі рішення немає жодних сумнівів.

Саме тому матч має пройти за сценарієм “багато фолів, мало футболу”. Дві команди з мінімумом креативних гравців повинні битися за кожен аут, не кажучи про більш значущі речі – і ця битва може бути цікавою. На старті сезону Інгулець виглядає трохи краще, але саме зміна тренера в Оболоні може надати “пивоварам” потрібний імпульс: Шищенко загартований роками подібних баталій у першій лізі.

Орієнтовні склади

Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась, Дубко, Стасюк — Мороз, Приймак — Груша, Черненко, Суханов — Тарануха

Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Шершень, Вілівальд, Малиш — Білоцерковець, П’ятов, Волохатий, Козак — Кисленко, Сад

ЦІКАВІ ФАКТИ:

80-й матч Інгульця в УПЛ.

Оболонь може зазнати 20-ї поразки в УПЛ.

20-й домашній матч Оболоні в рамках Чемпіонату.

Безвиграшна клубна рекордна серія Оболоні триває в УПЛ 10 ігор: 3 нічиї та 7 поразок.

Безгольова клубна рекордна серія Оболоні триває в Чемпіонаті 563 хвилини.

Безвиграшна гостьова серія Інгульця продовжується в УПЛ 8 ігор: 4 нічиї та 4 поразки.

Василь Кобін біля керма різних клубів в гостях в УПЛ ще не перемагав — у 20-ти матчах: 9 нічиїх та 11 поразок.

Сергій Шищенко на чолі різних клубів може здобути 10-ту перемогу у всіх турнірах.

прогноз 0:0

РУХ — КОЛОС

НЕДIЛЯ, 29 ВЕРЕСНЯ, 15:30. “АРЕНА ЛЬВІВ”, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Перевірка Руху на міцність. Немає жодних сумнівів, що Колос відбиватиметься – при цьому у нього і контрігра більш-менш налагодилася, одного забитого для перемоги у матчах із ним уже недостатньо. Команда з Ковалівки може вже за підсумками цього туру опуститися в зону вильоту, але це абсолютно не змінює сценарій: звичайно ж, вона відбиватиметься і чекатиме на помилки Руху.

Поки що у матчах проти явних андердогів Рух виглядає просто вогненно. 5:0 з Інгульцем, 4:0 з Оболонню – так, напевно, і 3:0 із Зорею час сприймати як просту реалізацію класу. Але Колос – історія особлива. Ця команда до єврокубків догралася через “бетон” в обороні, вона готова не надавати супернику жодного міліметра простору – і бити контратаками.

При цьому, звичайно, нагнітати теж не варто: Рух цього сезону почувається як ніколи впевнено і в обороні теж. П'ять матчів із шести та 11 таймів із 12 цього сезону львів'яни зіграли на нуль. Можливо, у Момо в ЛНЗ вже телефон сів від нескінченних дзвінків, які запитують, як справлятися із захистом Руху – але, загалом, Холод і Дідик заслуговують на звання відкриттiв цього сезону.

Орієнтовні склади

Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Квасниця, Краснопір, Карабін

Колос: Пахолюк — Поправка, Козік, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Краснічі — Гусол, Оріховський, Третьяков — Болівар

ЦІКАВІ ФАКТИ:

110-й матч Руху в УПЛ.

Рух утримує клубний рекорд, не пропускаючи голів в УПЛ впродовж 360-ти хвилин.

Безнічийна домашня серія Руху триває 5 ігор: 4 перемоги та поразка.

Безвиграшна гостьова серія Колоса триває 3 гри: нічия та 2 поразки.

У попередніх 2-х домашніх матчах рухівці перемагали з великим рахунком.

50-й матч Віталія Пономарьова біля керма Руху в рамках Чемпіонату, в якому його підопічні можуть здобути 10-ту домашню перемогу в УПЛ.

20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський (Колос).