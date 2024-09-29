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Керманич Чорноморця прокоментував нічию проти ЛНЗ.

Напередодні в гостьовому поєдинку восьмого туру української Прем’єр-ліги одеський Чорноморець зіграв унічию проти черкаського ЛНЗ.

ЛНЗ — Чорноморець 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри керманич "моряків" Олександр Бабич прокоментував виступ власної команди.

"Ми їхали сюди за перемогою, але матч був більш-менш рівний і ми здобули один бал, який для нас дуже важливий. Дуже приємно, що вийшла така вольова нічия, бо пропустили в кінці першого тайму, трохи не перебудувались, але вчасно проявили характер, перебудувались на іншу схему, випустили свіжих гравців атаки і забили такий важливий м'яч.

Якби зіграли грамотніше, могли б ще забити, там момент був у Єрмакова, у Янакова був момент. Матч був нічийним, ми показали, що можемо по ходу матчу перебудовуватись і виконувати завдання.

Ми зробили такий психологічний крок вперед, тому що ми, програвавши, вирвали нічию, це для нас як ковток повітря. Треба ще багато працювати над реалізацією, над захистом, але сьогодні претензій ні до кого нема. Є помилки, ми їх будемо розбирати. Усі гравці і навіть ті, що сиділи на лавці, булі зібрані, сконцентровані і мобілізовані.

Але ми чекали від Габелка більше гри на м'ячі, а Білошевський і Лацабідзе мали більше відпрацьовувати й давати обсяг роботи. Якщо не брати до уваги пропущений м'яч, усе працювало, але в атаці в першому таймі не вистачило якості. Хоч і були непогані перехідні фази.

Я вважаю, що в нас тепер є нова інформація, її треба опрацювати. Ця нічия нам дуже допоможе.

Новачок на позиції голкіпера? Ми довірили місце у воротах йому, тому що наш номер один Артур Рудько травмований. Я вважаю, що Аніагбосо виправдав нашу довіру. Він дуже хвилювався, це так, у плані роботи ногами є над чим працювати. Але в нього хороші габарити, зріст, руки, на тренуваннях йому важко забити.

Ми думали, кого ставити, і він нам дуже допоміг. Але це тільки старт у нього, Глущенко з ним працює. Сьогодні він нам подарував надію.

Звичайно, суперник готується, розбирає нас. У першому таймі того ж Богдана Бутка ми трохи неправильно використовували. Він наш капітан, відпрацьовує в захисті і нападі і подає приклад молодим футболістам. Він професіонал і показує свій професіоналізм в іграх і на тренуваннях", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець зіграє домашній матч проти київської Оболоні.